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Карни на встрече с Трампом заявил, что Канада не продается

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  • 6.05.2025, 21:06
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Карни на встрече с Трампом заявил, что Канада не продается

Премьер Канады призвал США к партнерству.

Премьер-министр Канады Марк Карни на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Канада не продается. На что американский лидер посоветовал не зарекаться, передает Sky news.

На пресс-конференции в Белом доме журналисты спросили канадского премьера об угрозах Трампа сделать страну «51-м штатом США». Он отметил, что «некоторые места никогда не продаются».

«Она не продается и никогда не будет продаваться. Но возможность кроется в партнерстве и в том, что мы можем построить вместе», – сказал Карни.

В то же время Трамп признал, что Канада наращивает свое военное участие.

«Но никогда не говори никогда», – резюмировал он.

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