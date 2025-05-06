Карни на встрече с Трампом заявил, что Канада не продается 3 6.05.2025, 21:06

2,008

Премьер Канады призвал США к партнерству.

Премьер-министр Канады Марк Карни на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Канада не продается. На что американский лидер посоветовал не зарекаться, передает Sky news.

На пресс-конференции в Белом доме журналисты спросили канадского премьера об угрозах Трампа сделать страну «51-м штатом США». Он отметил, что «некоторые места никогда не продаются».

«Она не продается и никогда не будет продаваться. Но возможность кроется в партнерстве и в том, что мы можем построить вместе», – сказал Карни.

В то же время Трамп признал, что Канада наращивает свое военное участие.

«Но никогда не говори никогда», – резюмировал он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com