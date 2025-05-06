Белорусы массово едут в Таиланд 1 6.05.2025, 21:17

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Турпоток вырос в несколько раз.

Число белорусов, выбирающих для отдыха Таиланд, с начала года увеличилось сразу в 2,5 раза, пишет Myfin.by.

Так, за первые четыре месяца 2025-го эту азиатскую страну посетили 16 125 туристов из Беларуси. Это на 151,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

К слову, Россия занимает третье место по количеству туристов в Таиланде, уступая только Китаю и Малайзии.

С января по апрель в эту страну въехало 880 тыс. россиян, что на 15,2% больше, чем годом ранее.

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