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ЕС введет санкции против 100 российских танкеров и 50 лиц и компаний

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  • 6.05.2025, 21:20
ЕС введет санкции против 100 российских танкеров и 50 лиц и компаний

17-й пакет санкций против России уже готовят.

Более 100 судов «теневого флота» России, а также свыше 50 российских и связанных с РФ физических и юридических лиц (включая пять китайских) будут включены в новый, 17-й пакет санкций против Москвы. С таким предложением выступила Еврокомиссия, сообщили дипломатические источники Reuters.

Новые меры против России также подразумевают усиление экспортного контроля за товарами и технологиями, которые могут использоваться российскими вооруженными силами. Ограничения будут введены против 31 компании, поддерживающей российскую «оборонку» или участвующей в уходе от санкций. 13 из них находятся за пределами России, сообщил один из собеседников.

Освобождение от санкций до июня следующего года будет продлено для российского нефтегазового проекта «Сахалин-2», рассказал один из источников, — из-за его значимости для Японии.

Предложения Еврокомиссии были разработаны быстрее обычного и без предварительных консультаций с государствами-членами ЕС, отмечает агентство. По словам европейского чиновника, целью предложений была демонстрация того, что блок «все еще может договориться о чем-то против России» после неоднократных угроз вето со стороны Венгрии. Обсуждения 17-го санкционного пакета стартуют в среду.

На прошлой неделе глав МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что ЕС работает над очередным пакетом антироссийских санкций в координации с властями США. Он подчеркнул, что Европа поддержит усилия Штатов по введению «сокрушительных» ограничений против Москвы, которые ранее анонсировал сенатор Линдси Грэм, в случае отказа Кремля от мирного урегулирования в Украине.

В субботу источники Reuters сообщили, что американские санкции затронут «Газпром» и неназванные «крупные компании», работающие с природными ресурсами, а также банковский сектор РФ.

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