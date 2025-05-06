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Прорыв ВСУ в Курской области: Украина реализует новый военный маневр

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  • 6.05.2025, 21:34
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Прорыв ВСУ в Курской области: Украина реализует новый военный маневр

Ситуация резко обострилась.

Украинская армия действительно начала новый маневр в Курской области. Российские военные источники уже фактически подтвердили: ситуация в районе села Теткино обострилась, а линия фронта в Глушковском районе становится всё более уязвимой. Поступает всё больше признаков того, что действия ВСУ в приграничье — не локальная диверсия, а часть более масштабной операции, которую украинское командование развивает уже полтора месяца, пишет «Диалог» со ссылкой на росСМИ.

По данным военного аналитика Яна Матвеева, украинским силам удалось прорвать российскую границу и продвинуться вглубь Глушковского района. По его мнению, это связано с оборонительной стратегией в Сумской области — активные бои там усилились в последние недели.

Подтверждение этому — тревожные публикации в российских Z-каналах и срочное, пусть и краткосрочное, объявление об эвакуации жителей Глушкова и ряда соседних сел.

Штурм с нескольких направлений

Как сообщает близкий к Минобороны РФ Телеграм-канал «Рыбарь», в понедельник утром ВСУ атаковали поселок Теткино с нескольких направлений: со стороны села Рыжевка и других приграничных точек. Одновременно был нанесён удар по мосту в селе Званное — важной артерии для снабжения российских войск. Такие подрывы — тактический прием, направленный на изоляцию района боевых действий. Аналогичную оценку даёт и Институт изучения войны (ISW): Украина пытается «отсекать» российские резервы, дестабилизируя тылы.

С вечера воскресенья ВСУ наносят удары беспилотниками по пунктам управления и, по данным ряда источников, «расчищают» проходы в минных полях. В ночь на вторник, по сообщениям канала «Северный ветер», атаки продолжились в районе поселка Новый Путь — всего в 10 км от Глушкова.

Эвакуации и паника

Параллельно с военными действиями усиливается хаос в приграничных населённых пунктах. Глава Сумской администрации Михаил Мельник призвал к эвакуации жителей Белополья и Ворожбы, тогда как глава Глушкова сначала объявил эвакуацию, затем удалил сообщение и попытался смягчить заявление. Несмотря на это, как утверждает Z-блогер Юрий Подоляка, эвакуация в районе действительно началась.

Возможная цель — отвлечение внимания

По мнению аналитиков ISW, украинская армия стремится отвлечь российское командование от операций в Сумской области, навязав бои в Курской. OSINT-аналитик Кирилл Михайлов говорит, что ВС РФ теперь вынуждены реагировать на украинские действия, что снижает их способность к планированию. «Сейчас всё опять выглядит схоже с белгородским вклинением», — добавляет он.

Тем не менее в группе CIT более скептичны: по их мнению, речь идет о «непонятных атакующих действиях» против укрепленной полосы. Однако последовательность ударов, штурмовых попыток и подрывов критической инфраструктуры свидетельствует о гораздо более продуманной схеме, чем просто «рейд».

Пока Кремль продолжает заявлять о «стабильности» на приграничье, на деле ВСУ ведут активные операции, закрепляясь на ранее занятых участках, пробивая новые коридоры и создавая серьёзную логистическую проблему для армии РФ. Напряжение в Курской области растет, и если Украина продолжит такую тактику, российская оборона на этом направлении может быть измотана еще до начала активных наступательных операций с украинской стороны.

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