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Мясникович: Пошлины США могут нанести удар по белорусской промышленности

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  • 6.05.2025, 21:45
Мясникович: Пошлины США могут нанести удар по белорусской промышленности

Бывший премьер-министр анонсировал «очень сложную ситуацию».

Бывший премьер-министр и экс-председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович дал интервью журналу «Беларуская думка», заметило «Зеркало». Среди прочего, он предположил, что введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины на торговлю с Китаем могут нанести ущерб белорусской экономике.

По словам Мясниковича, сейчас «многие государства меняют условия торговли», в связи с чем необходимо «оперативно в рамках и «союзного государства», и Евразийского экономического союза принимать решение о работе на внутреннем рынке».

«Ведь что такое пошлины более 100% на китайский импорт, введенные США? Товары из Поднебесной активно пойдут в том числе на российский и белорусский рынки. Отечественная легкая промышленность может оказаться в очень сложной ситуации. Надо серьезно думать, как защитить нашего товаропроизводителя. На первый план сегодня выходит защита национальных экономических интересов», — отметил экс-премьер.

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