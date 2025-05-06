закрыть
6 мая 2025, вторник, 22:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые: Внешность человека меняется в зависимости от его имени

  • 6.05.2025, 21:56
Ученые: Внешность человека меняется в зависимости от его имени

Чтобы выяснить, почему так происходит, ученые провели несколько экспериментов.

Ученые из Израиля установили, что имя может оказывать влияние не только на личность, но и на физические черты человека. Согласно их исследованиям, с возрастом люди, носящие одинаковые имена, начинают выглядеть похожими. Это открытие было опубликовано в журнале Science Focus.

Исследование основывалось на феномене, называемом «эффектом сопоставления лица», который предполагает, что люди могут угадать имя другого человека, просто взглянув на его лицо, и делают это гораздо чаще, чем при случайном выборе. Чтобы выяснить, почему так происходит, ученые провели несколько экспериментов.

В одном из них участникам предложили рассмотреть фотографии и выбрать имя, которое, по их мнению, соответствует изображенному человеку. Результаты показали, что взрослые могли точно угадывать имена гораздо чаще, чем дети, у которых этот процесс был почти случайным. Это подтверждает предположение, что с возрастом внешность действительно может адаптироваться под имя.

Более глубокий анализ с использованием алгоритмов машинного обучения показал, что взрослые, имеющие одинаковые имена, действительно имеют схожие черты лица, в отличие от детей, у которых такой связи не наблюдается. Ученые связывают это с влиянием социальных стереотипов, где имя формирует определенные ожидания относительно внешности, поведения и даже стиля одежды. Постепенно человек начинает соответствовать ожиданиям, связанным с его именем.

Также важно учитывать эффект «самореализующегося пророчества»: на основе имени окружающие формируют определенные ожидания, что влияет на поведение человека и его самоощущение. Например, в школах учителя могут непреднамеренно по-разному воспринимать детей с «трудными» именами, что, в свою очередь, влияет на их образование и жизненные возможности.

Похожие результаты были получены в Германии. Исследования показали, что носители популярных имен, таких как Александр и София, вызывали больше доверия и симпатии, в то время как владельцы редких имен чаще ассоциировались с нестандартной карьерой и имели меньше социальной привлекательности.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В Кремле растерялись
В Кремле растерялись Владислав Иноземцев
Для Лукашенко все закончится плохо
Для Лукашенко все закончится плохо Александр Коваленко
Шоу начинается
Шоу начинается Сергей Алексашенко
Россия пошла на унижение
Россия пошла на унижение Сергей Корсунский