В Германии сформировали новое правительство канцлера Мерца 6.05.2025, 22:02

Кого назначили министрами обороны и иностранных дел.

В Германии официально сформировали новое правительство во главе с канцлером Фридрихом Мерцем. Все 17 министров приняли присягу после вручения свидетельств о назначении от президента Франка-Вальтера Штайнмайера во дворце Бельвю.

Церемония завершилась в Бундестаге, сообщает Spiegel во вторник, 6 мая.

В новый состав правительства вошли:

Ларс Клингбейл — вице-канцлер и министр финансов,

Катерина Райхе — министр экономики,

Иоганн Вадефул — министр иностранных дел,

Борис Писториус — министр обороны,

Александр Добриндт — министр внутренних дел,

Бербель Бас — министр труда,

Патрик Шнидер — министр транспорта,

Нина Варкен — министр здравоохранения,

Верена Хубертц — министр строительства,

Дороти Бер — министр исследований,

Карин Прин — министр образования и по делам семьи,

Карстен Вильдбергер — министр цифровизации и госмодернизации,

Алоиз Райнер — министр сельского хозяйства,

Стефани Хубиг — министр юстиции,

Карстен Шнайдер — министр экологии,

Рим Алабали-Радован — министр по вопросам развития,

Торстен Фрай — министр по особым делам.

Ключевые для Украины должности министра иностранных дел, а также министра обороны заняли Иоганн Вадефул и Борис Писториус.

Новый глава МИД выступает за решительную поддержку Украины. Он уже провел разговор с украинским министром иностранных дел Андреем Сибигой и пообещал усиление немецкой помощи, хотя подробностей пока не раскрыл.

Борис Писториус, который остался на посту министра обороны, является хорошо знакомым союзником Украины. По его инициативе Германия передала ВСУ системы ПВО Patriot, танки Leopard 2 и другую важную военную технику. Он неоднократно посещал Украину с официальными визитами.

6 мая Бундестаг со второй попытки одобрил кандидатуру главы блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца на должность канцлера Германии.

За Мерца проголосовали 325 депутатов из необходимых 316. В то же время 289 депутатов проголосовали против, один воздержался, три голоса признаны недействительными.

Мерц стал десятым канцлером в истории ФРГ.

В первом туре голосования утром 6 мая кандидату в канцлеры от ХДС/ХСС Фридриху Мерцу не удалось получить абсолютное большинство — он набрал 310 из минимально необходимых 316 голосов. Это первый подобный случай в истории ФРГ. Кто именно из депутатов от коалиции ХДС/ХСС и СДПГ проголосовал против Мерца, неизвестно, поскольку голосование было тайным.

23 февраля на досрочных парламентских выборах в Бундестаг победил блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

25 февраля парламентская фракция ХДС/ХСС почти единогласно переизбрала Мерца своим председателем.

9 апреля консервативный блок ХДС/ХСС и СДПГ объявили о формировании правящей коалиции.

5 мая консервативный ХДС/ХСС и лидеры Социал-демократической партии Германии официально подписали коалиционное соглашение.

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