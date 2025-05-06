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Три страны НАТО запретили самолетам Вучича и Фицо пролет в Москву

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  • 6.05.2025, 22:12
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Три страны НАТО запретили самолетам Вучича и Фицо пролет в Москву

Польша, Литва и Латвия закрыли небо для самолетов президента Сербии и премьера Словакии.

Власти трех стран НАТО и Евросоюза в Восточной Европе запретили самолетам президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо пролетать над своей территорией для участия в параде Победы в Москве 9 мая.

По данным сербского портала «Новости», правительства Литвы и Латвии 6 мая не дали разрешение на пролет в Россию лайнера, на борту которого должен был находиться Вучич. Рига при принятии решения сослалась на «политическую чувствительность цели полета». В Вильнюсе в свою очередь обосновали запрет транзита самолета Вучича через свое воздушное пространство «техническими и дипломатическими обстоятельствами».

3 мая стало известно, что Вучич в преддверии парада победы в Москве в честь 80-летия победы в советско-германской войне, на котором он должен был представлять Сербию, почувствовал недомогание и даже прервал из-за этого визит в США. Он вернулся домой и был госпитализирован в военную медакадемию в Белграде. В воскресенье глава Минфина Сербии Синиша Мали допустил приезд президента в Москву на 9 мая, но не смог точно сказать, состоится ли этот визит.

Власти Польши и Литвы запретили пролет в Москву и главе правительства Словакии Роберту Фицу, пишут «Новости». В то же время словацкая «Правда» сообщила, что после оформления правительством страны формальных требований для спецрейса Фицо в Москву Варшава дала на него разрешение. «В то же время Польша критически относится к участию премьер-министра Фицо в военном параде в Москве», — подчеркнули в посольстве Польши в Словакии.

Во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин планирует встретиться с Вучичем и Фицо в Москве 9 мая. С премьер-министром Словакии он намерен обсудить войну в Украине, а с президентом Сербии — ситуацию в западнобалканском регионе.

Всего на парад Победы в Москве ожидается приезд глав 26 стран и трех непризнанных государств.

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