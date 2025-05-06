В Минске горел склад стройматериалов 6.05.2025, 22:19

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Сегодня, 6 мая, в Минске по адресу Тростенецкая, 13, загорелся склад стройматериалов. Пожарные бригады тушат здание, замечены машины скорой помощи. Фото и видео с Onlíner поделились очевидцы. По сообщению МЧС на месте работают 8 единиц техники МЧС.

В 20:12 в МЧС сообщили, что пожар был ликвидирован, пострадавших нет.

По информации МЧС, на складе произошло загорание готовой продукции и имущества по всей площади с выходом на кровлю. Для ликвидации пожара были привлечены 9 единиц техники, 30 работников МЧС. Спасатели проводят проливку и разборку конструкций.

Причина инцидента устанавливается.

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