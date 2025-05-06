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ВСУ атакуют Крым

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  • 6.05.2025, 22:38
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ВСУ атакуют Крым

Раздаются взрывы, Керченский мост закрыт.

Временно оккупированный Крым находится под массированной атакой неизвестных летательных объектов. В разных частях полуострова слышны взрывы, работает ПВО захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал «Крымский ветер» и «губернатора» Севастополя Михаила Развожаева.

Примерно в 21:30 по киевскому времени Развожаев сообщил, что в Крыму объявлен сигнал воздушной тревоги.

Почти сразу после этого мониторинговые каналы начали сообщать, что полуостров находится под масштабной ракетной атакой. Сообщалось о том, что ракеты были замечены над Севастополем, Алупкой, Судаком и Феодосией.

На фоне этого россияне остановили работу морского транспорта на полуострове и даже перекрыли Крымский мост. Более того, оккупанты заявляют, что Крым якобы атакуют ракеты «Нептун». И уже заявляют об их успешном сбивании.

Также сообщалось, что с аэродрома «Саки» в Новофедоровке был поднят в воздух российский истребитель.

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