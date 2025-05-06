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Американские компании направят рекордный объем средств на выкуп акций

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  • 6.05.2025, 22:54
Американские компании направят рекордный объем средств на выкуп акций

Обратный выкуп оказался одним из самых высоких за 40 лет.

В апреле американские компании объявили о намерении направить на обратный выкуп своих акций в совокупности $233,8 млрд. Это второй по величине месячный показатель за всю историю, начиная с 1984 года. Абсолютный рекорд был в апреле 2022 года — тогда показатель составил $242,7 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные, собранные американской исследовательской компанией Birinyi Associates.

Рекордным оказался не только апрель. По подсчетам аналитиков, сумма средств, направленных на обратный выкуп за период с начала года по 2 мая, оказалась максимальной по крайней мере с начала расчетов в 2013 году. Показатель составил $665,1 млрд против $300,3 млрд в 2013 году. Второй результат за аналогичный период был достигнут в 2022 году — $598,5 млрд.

О планах по обратному выкупу в первом финансовом квартале объявили, в частности, Apple, Visa, Wells Fargo и Delta Air Lines.

Подсчеты Deutsche Bank подтверждают тренд, хотя объем направляемых на байбэк средств, по оценке банка, ниже — около $500 млрд за трехмесячный период.

Рост популярности стратегии обратного выкупа среди компаний США — противоречивый сигнал о состоянии американского фондового рынка. Благодаря обратному выкупу компании поддерживают котировки и возвращают средства акционерам. Кроме того, наблюдаемый рост активности может свидетельствовать об улучшении настроений на рынке, поскольку компании перестают придерживать ликвидные средства. Только на прошлой неделе компании из S&P 500 объявили о выкупе акций на $119 млрд. Этому могла способствовать стабилизация новостного фона, связанного с тарифными войнами.

С другой стороны, тот факт, что компании идут на обратный выкуп даже в условиях переоцененного рынка, игнорируя возможности для инвестирования нераспределенного капитала (так называемого «сухого пороха») в основные средства, свидетельствует о сохраняющейся неопределенности в американской экономике. Об этом говорит и другой тревожный фактор — падение количества сделок по слиянию и поглощению в апреле до минимума за 20 лет.

По данным Dealogic, в прошлом месяце в США было заключено всего 555 таких сделок, что стало наименьшим показателем за любой месяц с мая 2009 года. Как пишет Reuters, в преддверии вступления Дональда Трампа в должность президента США в 2025 году в инвестбанках ожидали совсем другой динамики, поскольку считалось, что администрация Трампа в целом будет действовать в интересах бизнеса.

Однако после «дня освобождения» 2 апреля, когда президент США объявил о базовой пошлине 10% на весь импорт и взаимных пошлинах, сделки стали откладывать по всему миру. В результате в апреле по всему миру было заключено 2330 сделок, что стало самым низким показателем с февраля 2005 года и на 34% ниже исторического среднего месячного показателя.

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