закрыть
6 мая 2025, вторник, 23:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стало известно, куда Мерц совершит первые зарубежные визиты

  • 6.05.2025, 23:36
Стало известно, куда Мерц совершит первые зарубежные визиты
Фото: Getty Images

Новоназначенный канцлер Германии посетит соседние страны.

Новоназначенный канцлер Германии Фридрих Мер на этой неделе посетит соседние Францию и Польшу, а также проведет встречи с руководством ЕС и НАТО.

Об этом сообщили в пресс-службе немецкого правительства, передает DPA.

В течение 7 мая немецкий канцлер отправится в Париж и Варшаву – польский премьер-министр Дональд Туск уже анонсировал его визит.

В пятницу, 9 мая, Фридриха Мерца ожидают в Брюсселе, где он встретится с президентом Европейского совета Антониу Кошти и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Затем у канцлера Германии запланирована встреча с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.

Поездкой в Брюссель Мерц хочет продемонстрировать свою убежденность, «что будущее Германии неразрывно связано с сильным и демократическим Европейским Союзом», заявил спикер правительства ФРГ.

Напомним, Бундестаг 6 мая со второй попытки утвердил назначение канцлером Фридриха Мерца. После этого он принес присягу в резиденции президента Германии.

Для положительного результата в первый раз не хватило всего шести голосов. При этом в Бундестаге 328 депутатов от Христианско-демократического союза и СДПГ.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В Кремле растерялись
В Кремле растерялись Владислав Иноземцев
Для Лукашенко все закончится плохо
Для Лукашенко все закончится плохо Александр Коваленко
Шоу начинается
Шоу начинается Сергей Алексашенко
Россия пошла на унижение
Россия пошла на унижение Сергей Корсунский