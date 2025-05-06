Стало известно, куда Мерц совершит первые зарубежные визиты 6.05.2025, 23:36

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Новоназначенный канцлер Германии посетит соседние страны.

Новоназначенный канцлер Германии Фридрих Мер на этой неделе посетит соседние Францию и Польшу, а также проведет встречи с руководством ЕС и НАТО.

Об этом сообщили в пресс-службе немецкого правительства, передает DPA.

В течение 7 мая немецкий канцлер отправится в Париж и Варшаву – польский премьер-министр Дональд Туск уже анонсировал его визит.

В пятницу, 9 мая, Фридриха Мерца ожидают в Брюсселе, где он встретится с президентом Европейского совета Антониу Кошти и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Затем у канцлера Германии запланирована встреча с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.

Поездкой в Брюссель Мерц хочет продемонстрировать свою убежденность, «что будущее Германии неразрывно связано с сильным и демократическим Европейским Союзом», заявил спикер правительства ФРГ.

Напомним, Бундестаг 6 мая со второй попытки утвердил назначение канцлером Фридриха Мерца. После этого он принес присягу в резиденции президента Германии.

Для положительного результата в первый раз не хватило всего шести голосов. При этом в Бундестаге 328 депутатов от Христианско-демократического союза и СДПГ.

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