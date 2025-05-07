Зеленский анонсировал новые пакеты поддержки Украины и давления на РФ
- 7.05.2025, 2:44
Президент Украины также рассказал о подготовке переговор с новым канцлером ФРГ.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в течение ближайших недель Украина ожидает важные дипломатические шаги, связанные с новыми пакетами международной помощи и усилением давления на Россию.
«В целом ближайшие недели должны быть очень активными для Украины в дипломатии. Мы готовим решения и готовим новые пакеты поддержки. Мы готовим новые шаги давления на Россию ради того, чтобы защитить наших людей. Спасибо всем, кто с Украиной», — заявил Зеленский в вечернем видеообращении во вторник, 6 мая.
Также президент Украины заявил, что готовятся первые переговоры с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем. По его словам, между Украиной и Германией есть совместные планы, которые могут укрепить экономики обоих государств и обеспечить большую безопасность на годы вперед.
Зеленский также выразил ожидания относительно встречи и пожелал Мерцу успехов на новой должности.
6 мая Бундестаг со второй попытки одобрил кандидатуру главы блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца на должность канцлера Германии.