Tesla накопила более 10 тысяч Cybertruck 7.05.2025, 3:59

Их никто не хочет покупать.

Запасы Tesla Cybertruck взлетели до нового рекордного уровня — более 10 тысяч единиц общей стоимостью около 800 миллионов долларов.

В начале апреля у компании Илона Маска Tesla было по меньшей мере 2400 новых Cybertruck на складах в США. Это запасы оценивали в 200 миллионов долларов. Однако уже сейчас количество объявлений о продаже Cybertruck в США резко возросло до более 10 000, согласно данным Tesla-Info.com.

Многие Cybertruck, которые есть в наличии, были изготовлены в 2024 году, поэтому им уже по меньшей мере четыре месяца. Также Tesla до сих пор имеет на складе Cybertruck серии Foundation, производство которых было прекращено в октябре 2024 года — более семи месяцев назад.

Средняя цена электрического пикапа в продаже составляет 78 тысяч долларов, поэтому текущие запасы Cybertruck могут быть оценены в 800 миллионов долларов, пишет Electrek. Похоже, что при нынешних обстоятельствах у Tesla будут проблемы с продажей даже 20 тысяч Cybertruck в год в США, несмотря на запланированное производство 250 000 единиц.

Напомним, накануне стало известно, что Tesla отказалась от выпуска дополнительного аккумулятора для Cybertruck, который должен был бы увеличить запас хода футуристического электрического грузовика

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