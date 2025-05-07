Трамп заявил о капитуляции хуситов 7.05.2025, 0:29

Дональд Трамп

Президент США неожиданно сообщил, что удары по ним будут прекращены.

Президент США Дональд Трамп во вторник, 6 мая, неожиданно заявил, что йеменские повстанцы-хуситы «капитулировали», и что удары по ним со стороны армии Соединенных Штатов будут прекращены. «Хуситы объявили,.. что они больше не хотят сражаться», - заявил Трамп журналистам в Белом доме, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни.

По словам американского лидера, йеменские повстанцы «говорят, что больше не будут взрывать корабли». «Мы приветствуем это, и мы прекратим бомбардировки», - сказал Трамп.

Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди написал в соцсети X, что при посредничестве его страны США и хуситы достигли соглашения о прекращении огня. «В будущем ни одна из сторон не будет преследовать другую, включая американские корабли, в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, обеспечивая свободу судоходства и беспрепятственное движение международных коммерческих судов», - заявил аль-Бусаиди.

Агентство AFP отмечает, что в течение последних семи недель США бомбили объекты хуситов практически каждый день. По заявлениям самих йеменских повстанцев, в результате погибло около 300 человек. Проверить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com