Трамп заявил о капитуляции хуситов
- 7.05.2025, 0:29
Президент США неожиданно сообщил, что удары по ним будут прекращены.
Президент США Дональд Трамп во вторник, 6 мая, неожиданно заявил, что йеменские повстанцы-хуситы «капитулировали», и что удары по ним со стороны армии Соединенных Штатов будут прекращены. «Хуситы объявили,.. что они больше не хотят сражаться», - заявил Трамп журналистам в Белом доме, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни.
По словам американского лидера, йеменские повстанцы «говорят, что больше не будут взрывать корабли». «Мы приветствуем это, и мы прекратим бомбардировки», - сказал Трамп.
Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди написал в соцсети X, что при посредничестве его страны США и хуситы достигли соглашения о прекращении огня. «В будущем ни одна из сторон не будет преследовать другую, включая американские корабли, в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, обеспечивая свободу судоходства и беспрепятственное движение международных коммерческих судов», - заявил аль-Бусаиди.
Агентство AFP отмечает, что в течение последних семи недель США бомбили объекты хуситов практически каждый день. По заявлениям самих йеменских повстанцев, в результате погибло около 300 человек. Проверить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.