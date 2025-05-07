«Интер» в матче-триллере победил «Барселону» и вышел в финал Лиги чемпионов 7.05.2025, 0:46

Миланцы одержали победу в дополнительное время – 4:3.

В Милане состоялся ответный полуфинал Лиги чемпионов между местным «Интером» и «Барселоной». Победу в матче одержали хозяева со счетом 4:3 после дополнительного времени.

У «Интера» голами отметились Лаутаро Мартинес (21-я минута), Хакан Чалханоглу реализовал пенальти (45+1-я), Франческо Ачерби (90+3) и победный гол на счету Давиде Фраттези (99-я). У каталонцев мячи на счету Эрика Гарсии (54-я), Дани Ольмо (60-я) и Рафиньи (88-я).

Первый матч в столице Каталонии закончился со счетом 3:3 и по сумме двух игр дальше проходит «Интер». В финале подопечные Симоне Индзаги встретятся с победителем полуфинала «Арсенал» – «Пари Сен-Жермен».

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