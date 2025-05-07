Дроны ВСУ ударили по важному российскому заводу в Саранске

Дроны ВСУ ударили по важному российскому заводу в Саранске3
- 7.05.2025, 7:39
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Начался пожар.
Беспилотники ВСУ атаковали важные российские объекты в Саранске. В результате атаки БПЛА в городе зафиксированы пожары.
Как сообщил глава Мордовии Артем Здунов, в Саранске объявляли беспилотную опасность. Работала система оповещения. Чиновник призвал соблюдать меры безопасности
По словам местных, в начале шестого утра по местному времени их разбудила тревожная сирена, также прогремело несколько мощных взрывов в одном из промышленных районов. После этого неподалеку местного завода в районе Химмаш начался пожар, пишет SHOT.
«Астра» также пишет о мощном пожаре в районе Химмаша. Канал «Оперативный ВСУ» сообщает, что беспилотники поразили завод по производству оптоволокна.
«В российском Саранске на заводе по производству оптоволокна парад начался раньше запланированного», - говорится в сообщении.