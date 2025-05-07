Унижения не помогли Лукашенко

Унижения не помогли Лукашенко2
- Telegram-канал «Ник и Майк»
- 7.05.2025, 7:42
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Диктатор остался без денег.
Лукашенко готовится к поездке в Москву. В этот раз гораздо больше опасений, чем раньше.
Пугают украинские беспилотники, пугает и то, что для Путина он перестал быть чем-то очень важным. Но самое обидное, что очевидно денег не дадут.
Не помогли унижения в Волгограде и оправдания за георгиевскую ленточку. Ведь дело-то не в унижении и не в ленточке. Мало того, что просто не нужен, так еще напутал в индо-пакистанских делах. Раньше были деньги в обмен на поцелуи, теперь унижение в обмен на ничто.
Так или иначе параде главную скрипку в качестве зарубежного гостя будет играть Си Цзиньпин, а все остальные лишь антураж.
Осталось лишь несколько интриг.
Поздравит ли Лукашенко Дональда Трампа с Днем Победы 8 мая и подарит ли подарок?
Какие оригинальные (на самом деле нет) ходы будут предприняты, чтобы вмешаться в выборы президента Польши.
Telegram-канал «Ник и Майк»