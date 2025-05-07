Унижения не помогли Лукашенко 2 Telegram-канал «Ник и Майк»

7.05.2025, 7:42

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Диктатор остался без денег.

Лукашенко готовится к поездке в Москву. В этот раз гораздо больше опасений, чем раньше.

Пугают украинские беспилотники, пугает и то, что для Путина он перестал быть чем-то очень важным. Но самое обидное, что очевидно денег не дадут.

Не помогли унижения в Волгограде и оправдания за георгиевскую ленточку. Ведь дело-то не в унижении и не в ленточке. Мало того, что просто не нужен, так еще напутал в индо-пакистанских делах. Раньше были деньги в обмен на поцелуи, теперь унижение в обмен на ничто.

Так или иначе параде главную скрипку в качестве зарубежного гостя будет играть Си Цзиньпин, а все остальные лишь антураж.

Осталось лишь несколько интриг.

Поздравит ли Лукашенко Дональда Трампа с Днем Победы 8 мая и подарит ли подарок?

Какие оригинальные (на самом деле нет) ходы будут предприняты, чтобы вмешаться в выборы президента Польши.

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