Сегодня в Ватикане начнется конклав: кто фавориты 2 7.05.2025, 7:53

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Папу Римского будут выбирать 133 кардинала.

В среду, 7 мая, в Ватикане начнется конклав — специальное собрание кардиналов Римско-католической церкви, которые должны избрать нового Папу Римского. Он станет 267-м понтификом — преемником умершего Папы Франциска, сообщает New Voice.

Папу Римского будут выбирать 133 кардинала, которые съехались в Ватикан со всего мира. Всего насчитывается более 250 кардиналов Римско-католической церкви, однако право голосовать на конклаве имеют лишь те, кто не достиг 80 лет.

Как проходит конклав?

Чтобы быть избранным, новый понтифик должен набрать не менее 2/3 голосов конклава во время тайного голосования. Возрастных ограничений для Папы Римского нет, им может стать любой мужчина-католик, однако чаще всего главу Святого Престола выбирают из числа кардиналов.

7 мая все кардиналы-избиратели соберутся и будут заперты в Сикстинской капелле — самой известной папской часовне в Апостольском дворце Ватикана, где проводят конклав. Все они должны были принести присягу на Евангелии о соблюдении таинства церемонии.

Кардиналы должны войти в Сикстинскую капеллу под христианский гимн Veni Creator Spiritus. Далее двери часовни закрываются изнутри. Такая «изоляция» кардиналов продолжается до тех пор, пока они не изберут нового Папу, даже если это продлится несколько дней. Эта процедура призвана исключить влияние или давление на выборщиков извне.

В Сикстинской капелле должно состояться тайное голосование. Кардиналы вписывают имя выбранного кандидата, искажая почерк для анонимности. Голосование продолжается до тех пор, пока кто-то из претендентов не наберет две трети голосов.

В первый день конклава проходит только одно голосование, далее — по четыре в день. Черный дым от сожженных бюллетеней над Сикстинской капеллой означает, что избрать понтифика пока не удалось.

Если же после очередного подсчета голосов кто-то из кандидатов набирает нужное количество и соглашается стать Папой, бюллетени сжигаются в последний раз, и над Сикстинской капеллой поднимается белый дым, извещающий об успешном выборе. Чтобы поддержать эту традицию, на крыше часовни 2 мая был установлен специальный дымоход, который используют во время конклава, а под ним — две чугунные печи, расположенные в 30 метрах ниже. Для того, чтобы цвет сигнала из дымохода был четкого цвета, ватиканские специалисты используют отдельные комбинации химических соединений для черного и белого дыма, объясняет ВВС.

Новый понтифик должен выбрать себе имя для понтификата и вступить в должность Папы. Он идет в Комнату слез, где меняет одежду с красного «кардинальского» облачение на белые одежды Папы Римского.

Далее старейший кардинал-диакон с балкона Собора Святого Петра объявляет о результате конклава, а новоизбранный Папа оттуда же произносит свою первую речь.

Конклав 7 мая 2025 года — это 26-й конклав, который состоится в Сикстинской капелле, напоминает пресс-служба Ватикана. Он также будет 76-м подобным мероприятием в устоявшемся формате, который в своих главных принципах был основан Папой Григорием X в 1274 году. Его собственные «выборы» растянулись на рекордные два года и два месяца, поэтому впоследствии именно Григорий X установил требование по изоляции кардиналов во время голосования и ограничения внешнего влияния на них. Самый быстрый конклав состоялся в 1503 году, когда Папа Юлий II был избран всего за несколько часов.

Обычно конклавы длятся несколько дней. Папу Франциска избрали относительно быстро: он был избран 13 марта 2013 года после пяти туров голосования менее чем за два дня.

Кого могут избрать новым Папой Римским: основные претенденты.

Эксперты говорят, что пока нет одного четкого фаворита в преемники Франциска, но New York Times ранее называла несколько имен наиболее вероятных кандидатов.

Андерс Арборелиус, архиепископ Стокгольмский.

Первый католический кардинал родом из Швеции.

Видит главным вызовом церкви наведение мостов в поляризованном мире. Сторонник большего влияния женщин в католицизме.

Петер Эрде, архиепископ Эстергом-Будапешта (Венгрия).

Эксперт по каноническому праву. Считается консерватором, сторонником политики Иоанна Павла II и Бенедикта XVI. Дипломат, известный умением налаживать связи между католиками разных континентов и между различными религиозными течениями. Неоднократно посещал мемориалы жертвам Холокоста.

Маттео Дзуппи, архиепископ Болоньи (Италия).

Ближайший к убеждениям предыдущего Папы относительно того, что главная миссия церкви — помощь бедным.

Публично выражал поддержку католическому ЛГБТ-сообществу. Ходят слухи, что именно его Франциск видел своим преемником, однако подтверждений этому нет.

Луис Антонио Тагле, куриальный кардинал с Филиппин.

Прелат либеральных взглядов, известный как «азиатский Франциск» или Чито. Может стать первым Папой из северо-восточной Азии.

Отличается улыбчивостью. Уделяет большое внимание роли церкви в странах Третьего мира. Участник самых горячих внутрицерковных дискуссий, серди которых допущение к причастию разведенных католиков и тех, кто взял повторный брак.

Фридолин Амбонго, архиепископ Киншасы (ДР Конго)..

Очень близок к Франциску, один из девяти членов Совета кардиналов. Впрочем, выступал против согласия предыдущего Папы на благословение гомосексуальных пар.

У него есть шанс стать первым темнокожим понтификом.

Пьетро Паролин, государственный секретарь Ватикана.

На протяжении всего понтификата Франциска определял внешнюю политику Святого Престола.

Считается центристом. Эксперты отмечают, что никто лучше его не знает настроений курии.

Пьербатиста Пиццабалла, Латинский патриарх Иерусалима.

Фаворит конклава, наряду с Паролином. Опыт работы в горячей точке, на Ближнем Востоке, может ему пригодиться. В то же время он довольно долго отсутствовал в Ватикане.

В 60 лет он самый молодой претендент на должность епископа Рима.

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