Вместо Малиновки – Мокотув 1 7.05.2025, 8:12

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Белорусы поставили новый рекорд по приобретению жилья в Польше

Если у кого-то в Беларуси, кроме пропагандистов, есть иллюзии на счет того, что так называемые «беглые» горят желанием вернуться домой, то их вдребезги разносит годовая статистика по приобретению гражданами Беларуси жилья только в одной стране. В Польше. Уехавшие настолько хотят на родину, что второй год подряд покупают там квартир в разы больше, чем немцы. И по ценам, которые уступают только стоимости жилья в Сингапуре, пишет planbmedia.io.

В 2024 году белорусы купили в Польше почти 180 тыс. квадратов только жилых помещений, свидетельствуют данные традиционного годового доклада министра внутренних дел и администрации Польши о ходе реализации в 2024 году Закона от 24 марта 1920 года о приобретении недвижимости иностранцами.

Это – в 1,6 раза больше, чем годом ранее. И в 2,5 раза – чем было в 2022-м. И это не считая тех, кто уже получил польский паспорт и приобретает недвижимость как поляк.

В 2023-2024 годах по ежегодным покупкам жилых локалов белорусы обошли немцев. И уже второй год подряд занимают второе после украинцев место. Причем по темпам прироста в прошлом году снова обошли их.

В 2024-м своей активностью белорусы и вместе с украинцами, собственно, во многом и сделали погоду на рынке жилья в Польше. Граждане двух этих стран приобрели большую часть из купленных всеми иностранцами квадратных метров.

Физические лица с паспортами Беларуси также заняли второе после украинцев место по приобретению коммерческой недвижимости и добрались до дюжины самых активных покупателей земельных участков в Польше.

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