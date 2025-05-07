Литва планирует самостоятельно вводить санкции против белорусского режима

Литва планирует самостоятельно вводить санкции против белорусского режима2
- 7.05.2025, 8:23
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К региональным санкциям могут присоединиться и другие страны.
Министерство иностранных дел Литвы инициирует изменения в законодательстве, позволяющие вводить национальные экономические санкции против Беларуси и России даже без согласия Евросоюза.
Как сообщает издание The Baltic Times, Литва считает, что такие меры нужны на случай, если Венгрия заблокирует продление общеевропейских санкций в июле 2025 года. Поэтому власти Литвы хотят оставить за собой право самостоятельно блокировать ввоз товаров и ограничивать торговлю.
Главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите подчеркнула, что к возможным «региональным санкциям» могут присоединиться Польша, страны Балтии, Финляндия и другие государства Северной Европы.
«В идеале целью должно быть продление санкций ЕС против Москвы – шаг, который уже удавалось реализовать, несмотря на возражения Венгрии», – заявила она.
Как отмечает министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, важным шагом было бы создание регионального соглашения между странами, граничащими с Россией и Беларусью с целью перекрыть ввоз товаров в Евросоюз через сухопутные переходы.
«Было бы неплохо достичь хотя бы региональной договоренности…», – сказал Будрис в интервью агентству BNS.