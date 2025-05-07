ISW: Смерть Кадырова может стать угрозой для Путина 7.05.2025, 8:27

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Северный Кавказ полыхнет.

Уход Рамзана Кадырова с поста главы Чеченской Республики без соответствующего преемника может угрожать стабильности режима российского диктатора Владимира Путина.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Там напомнили, что Кадыров рассказал местным журналистам о своем желании уйти в отставку. Однако позже он уточнил, что только Путин может удовлетворить эту просьбу.

Кадыров заявил, что он «командный человек» и будет выполнять приказы лидера кремлевского режима, имея в виду, что сохранит свою должность, если так решит Путин.

В ISW отметили, что пока непонятно, насколько серьезно чеченский диктатор относится к этой просьбе, поскольку он периодически выражал желание уйти в отставку с 2016 года, а затем отказывался от этих заявлений.

Аналитики отметили, что Кадыров «действовал как стабилизатор» в Чеченской Республике и других регионах Северного Кавказа в «особо напряженные моменты» с начала 2000-х годов, которые могли представлять угрозу стабильности путинского режима.

Как уверяют в ISW, смерть чеченского диктатора или его уход с должности, если это произойдет во время или сразу после завершения войны в Украине, может оставить интересы Путина на Северном Кавказе без защиты, если не назначить соответствующего преемника.

В то же время в отчете добавили, что сейчас неизвестно, кто может стать преемником Кадырова в случае его отставки или смерти.

Ранее «Новая газета Европа» писала, что только двое из 14 детей Кадырова «играют значительную роль» в будущем Чечни: 26-летняя Айшат Кадырова и 17-летний Адам Кадыров. Сам чеченский диктатор позиционирует Адама Кадырова как своего очевидного преемника.

В ISW подчеркнули, что Кадыров давал благоприятные назначения Адаму, организовывал встречи между ним и Путиным и, вероятно, отдавал предпочтение ему как наследнику перед своим старшим сыном Ахматом.

В отчете напомнили, что Адам Кадыров известен разжиганием межэтнической напряженности после того, как в сентябре 2023 года появились кадры, на которых он избивал задержанного мужчину, обвиненного в сожжении Корана. Этот его поступок одобрительно оценил и впоследствии вознаградил Рамзан Кадыров.

В 2024 году «Новая газета Европа» сообщала, что Кадыров более пяти лет страдает болезнью, смертность от которой достигает 80%, — некрозом поджелудочной железы. Журналисты считают, что его болезнь прогрессирует. Хотя Кадыров и пытается скрыть ухудшение состояния повышенной медийной активностью, в последние месяцы он все чаще надолго исчезает из публичного пространства.

В марте 2025 года «Важные истории» писали, что чеченский диктатор конфликтует с Кремлем из-за переговоров с другими странами о безопасности своих активов и семьи.

По данным издания, на фоне ухудшения здоровья Кадыров пытался вести переговоры с лидерами мусульманских стран тайно от Кремля, однако российские спецслужбы узнали об этом и доложили Владимиру Путину.

В то же время «Новая газета Европа» сообщала, что информация о конфликте Кадырова с Путиным не соответствует действительности. Источники издания рассказали, Кремль использует связи Кадырова на Ближнем Востоке, чтобы вести переговоры с Катаром, который может повлиять на новые власти Сирии и договориться о сохранении российских военных баз в стране.

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