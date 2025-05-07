Лукашенко панически боится дронов 2 7.05.2025, 8:38

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В стране хотят ввести новые ограничения.

В Кодекс об административных нарушениях предлагается ввести ответственность за нарушение правил использования воздушного пространства, следует из опубликованного на Национальном правовом интернет-портале законопроекта, пишет «Зеркало».

КоАП предлагается дополнить статьей 18.35 (Нарушение правил использования воздушного пространства).

Если проект закона примут, то размер штрафов для юридических лиц составит от 20 до 150 базовых величин (от 840 до 6,3 тысячи рублей). Для индивидуальных предпринимателей — от 10 до 100 базовых (420 — 4,2 тысячи рублей), а для граждан — от 5 до 50 базовых (210 — 2,1 тысячи рублей).

Помимо штрафа, статьей предусматривается и конфискация беспилотника.

Предлагается ввести и отдельную статью в КоАП за нарушение требований по государственному учету и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов. В том числе это нарушения при снятии с учета, использование дрона без нанесения на него уникального учетного номера и другие.

Совмин уже внес этот законопроект в «палату представителей». В нижней «палате» «парламента» этот документ будет курировать постоянная комиссия по законодательству.

Напомним, с весны прошлого года в Беларуси запрещено покупать, ввозить, хранить дома беспилотники и использовать их. Для ввоза БПЛА в страну нужно будет получать разрешение в Департаменте авиации Минтранса. Также в Беларуси появится автоматизированная система госучета гражданских БПЛА, принадлежащих юрлицам и (или) ИП.

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