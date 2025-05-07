Россияне ударили по Киеву: есть погибшие

Россияне ударили по Киеву: есть погибшие2
- 7.05.2025, 8:42
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Среди раненых — дети.
Российская армия в ночь на седьмое мая ударила по Киеву «Шахедами». Обломки беспилотников упали на жилые дома, погибли два человека, сообщают местные власти, сообщает «Настоящее время».
По информации мэра Киева Виталия Кличко, в результате удара зафиксированы повреждения в Святошинском, Соломенском и Днепровском районах. По данным военной администрации Киева, обломки сбитых дронов упали на три жилых дома в разных районах столицы.
Глава Киевской военной администрации Тимур Ткаченко уточнил в телеграм-канале, что в одной многоэтажке в Днепровском районе частично разрушены два верхних этажа, а в другой, в Святошинском районе, горят квартиры на трех этажах – с седьмого до девятого. В Шевченковском районе в результате падения обломков на жилой дом и супермаркет возник пожар.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщает, что в ходе налета российских беспилотников в столице погибли два человека. Их тела обнаружены в разрушенной части жилого дома.
«Двое погибших в жилом доме в Шевченковском районе столицы. Там обломки БПЛА попали в верхние этажи пятиэтажного жилого дома», – говорится в телеграм-канале Кличко.
Мэр Киева уточнил, что количество пострадавших в столице возросло до восьми, госпитализирована еще одна женщина. До этого госпитализировали троих детей. Таким образом, госпитализировали четырех пострадавших, четверым медики оказали помощь на месте.