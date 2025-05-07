Россияне ударили по Киеву: есть погибшие 2 7.05.2025, 8:42

3,952

иллюстративное фото

Среди раненых — дети.

Российская армия в ночь на седьмое мая ударила по Киеву «Шахедами». Обломки беспилотников упали на жилые дома, погибли два человека, сообщают местные власти, сообщает «Настоящее время».

По информации мэра Киева Виталия Кличко, в результате удара зафиксированы повреждения в Святошинском, Соломенском и Днепровском районах. По данным военной администрации Киева, обломки сбитых дронов упали на три жилых дома в разных районах столицы.

Глава Киевской военной администрации Тимур Ткаченко уточнил в телеграм-канале, что в одной многоэтажке в Днепровском районе частично разрушены два верхних этажа, а в другой, в Святошинском районе, горят квартиры на трех этажах – с седьмого до девятого. В Шевченковском районе в результате падения обломков на жилой дом и супермаркет возник пожар.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщает, что в ходе налета российских беспилотников в столице погибли два человека. Их тела обнаружены в разрушенной части жилого дома.

«Двое погибших в жилом доме в Шевченковском районе столицы. Там обломки БПЛА попали в верхние этажи пятиэтажного жилого дома», – говорится в телеграм-канале Кличко.

Мэр Киева уточнил, что количество пострадавших в столице возросло до восьми, госпитализирована еще одна женщина. До этого госпитализировали троих детей. Таким образом, госпитализировали четырех пострадавших, четверым медики оказали помощь на месте.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com