Историк разгадал загадку рисунка Наполеона Орды 7.05.2025, 8:50

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В этом помогла качественная копия.

Гродненский историк Мечислав Супрон определил, с какого ракурса Наполеон Орда сделал один из своих гродненских рисунков. Разгадать загадку удалось благодаря качественной копии, которую ему удалось достать, пишет Hrodna.life.

Историк долго не мог понять, с какого ракурса Орда нарисовал пейзаж одной из гродненских улиц. На качественной копии рисунка видно, что художник оставил подпись: Grodno, 4 Sierpnia 1866. Wyjazd z mostu (Гродно, 4 августа 1866. Выезд с моста).

«В городе того времени было несколько мостов. Правда, это в основном были «мостики», а настоящий большой мост для пешеходов и повозок был только один — через Неман. Находился он в самом спуске улицы Мостовой и соединял исторический центр с левобережной частью — Форштадтом. Мост на этом месте был не первым по счету. Все дело в том, что был он деревянный, поэтому долго не служил», — объяснил в своем блоге историк.

Так Супрону удалось выяснить, что Орда нарисовал перекресток улиц Мостовой и переулка Подгорного. Но до сегодняшнего дня деревянная застройка, изображенная художником, не сохранилась.

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