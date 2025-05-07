Ситуация напоминает коллапс3
- Борислав Береза
- 7.05.2025, 8:55
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И в этом нет минусов.
Время очень приятных новостей. В России паника из-за перманентно введенного режима «Ковер».
Атака БПЛА ВСУ на Москву спровоцировала коллапс во всех столичных аэропортах. Рейсы, летевшие в Шереметьево, Внуково и Домодедово, перенаправляли в ближайшие города. Людей держали в самолетах несколько часов без еды, а вылет отменяли.
Самолеты вместо Москвы шли в Калугу, Ярославль и Нижний-Новгород. В последнем аэропорт уже переполнен пассажирами и ситуация там крайне сложная
Также пассажиров не выпускают из самолетов в Тамбове, Казани и Нижнекамске. Даже тех, кто не пересаживается.
В столичных аэропортах все еще действует ограничение на вылет и прилет. В Жуковском с 21:19 не выпускают и не впускают самолеты.
Ситуация напоминает коллапс. И если режим «Ковер» продлится еще несколько дней, то транспортный коллапс рашистам гарантирован.
И я не вижу в этом минусов.
Борислав Береза, «Фейсбук»