Массовый налет дронов: Украина ударила по ряду российских заводов

Массовый налет дронов: Украина ударила по ряду российских заводов3
- 7.05.2025, 9:14
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Также атакованы два аэродрома.
В России был атакован ряд важных предприятий военно-промышленного комплекса, а также два аэродрома, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
По его информации, в Саранске поражен завод оптоволоконных систем, который является ключевым элементом российской оборонной промышленности в сфере современной военной связи. Этот завод также специализируется на производстве оптоволоконных кабелей и систем связи для армии России, в частности для дронов на оптоволокне.
В Туле было атаковано Конструкторское бюро приборостроения. Это предприятие является «одним из флагманов» российского ВПК, специализируется на разработке современных систем вооружений, включая противотанковые комплексы, стрелковое оружие и боевые модули, уточнил Коваленко. Его продукты активно используются во время войны в Украине.
Также под атакой оказалось предприятие «Сплав», которое является главным разработчиком реактивных систем залпового огня в РФ.
«Именно здесь создавали «Грады», «Ураганы» и «Смерчи», которые активно применяются против украинских городов и на фронте», — уточнил он.
Коваленко добавил, что у предприятия тесная связь с концерном Ростех и оно остается одним из приоритетных производителей оружия для российской армии.
Помимо предприятий, были также атакованы два аэродрома, уточнил руководитель ЦПД. В частности, аэродром Шайковка в Калужской области, где базируются Ту-22м3, хранятся ракеты, в том числе Х-22. А также авиабаза Кубинка в Московской области, где базируются Су-27, МиГ-29.