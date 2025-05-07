Массовый налет дронов: Украина ударила по ряду российских заводов 3 7.05.2025, 9:14

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Также атакованы два аэродрома.

В России был атакован ряд важных предприятий военно-промышленного комплекса, а также два аэродрома, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его информации, в Саранске поражен завод оптоволоконных систем, который является ключевым элементом российской оборонной промышленности в сфере современной военной связи. Этот завод также специализируется на производстве оптоволоконных кабелей и систем связи для армии России, в частности для дронов на оптоволокне.

В Туле было атаковано Конструкторское бюро приборостроения. Это предприятие является «одним из флагманов» российского ВПК, специализируется на разработке современных систем вооружений, включая противотанковые комплексы, стрелковое оружие и боевые модули, уточнил Коваленко. Его продукты активно используются во время войны в Украине.

Также под атакой оказалось предприятие «Сплав», которое является главным разработчиком реактивных систем залпового огня в РФ.

«Именно здесь создавали «Грады», «Ураганы» и «Смерчи», которые активно применяются против украинских городов и на фронте», — уточнил он.

Коваленко добавил, что у предприятия тесная связь с концерном Ростех и оно остается одним из приоритетных производителей оружия для российской армии.

Помимо предприятий, были также атакованы два аэродрома, уточнил руководитель ЦПД. В частности, аэродром Шайковка в Калужской области, где базируются Ту-22м3, хранятся ракеты, в том числе Х-22. А также авиабаза Кубинка в Московской области, где базируются Су-27, МиГ-29.

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