«Никакие пакистанцы тут властям не помогут» 7.05.2025, 9:32

3,784

иллюстративное фото

Режим безосновательно обвиняет белорусов.

Исполняющий обязанности председателя Белорусского конгресса демократических профсоюзов Максим Позняков рассказал «Салідарнасці», почему идея властей пригласить пакистанцев в Беларусь — провальная.

— Зная алгоритм действий власти – сначала «ввязаться в драку», а потом думать и пытаться что-то сделать и исправить – полагаю, что ничего из этого «проекта» не выйдет.

Смотрите, к нам не стремятся ехать рабочие из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, то есть тех стран, с которыми мы когда-то были в одном государстве, и где многие люди хотя бы на базовом уровне знают русский язык. А с пакистанцами у нас разная ментальность, разная культура плюс незнание языка.

Кроме того, для них открыт рынок труда в разных странах, например, в той же Великобритании. И это для пакистанских рабочих более приемлемый вариант, нежели Беларусь.

А все эти обвинения в адрес якобы «неэффективных» белорусских рабочих и необходимости повышения производительности труда власть должна адресовать не им, а в первую очередь себе. Режим не понимает или не хочет понимать: для того, чтобы предприятия работали эффективно, нужно вкладывать деньги, проводить модернизацию, внедрять современные технологии, улучшать условия работы. Тогда производительность будет расти.

Но что происходит сегодня? На многих предприятиях вспомогательные производства стали отдельными структурами, не входящими в состав основных.

Это так называемый аутсорсинг «по-лукашенковски», когда люди продолжают работать на том же рабочем месте, выполнять ту же работу, но наниматель у них уже не условный «Беларуськалий», «Нафтан» или «Гродно Азот», а какое-то новое унитарное предприятие.

То есть количество сотрудников основного предприятия сократилось, а уровень производства продукции остался тот же. И вот, пожалуйста, производительность труда в цифрах повысилась. Именно в цифрах – не реальная.

И это только один из вариантов. Однако и у таких казуистических маневров существует предел, и в любом случае это долго не продлится: экономика работает по другим законам.

Для того, чтобы решить проблемы в экономике Беларуси, нужны серьезные политические и социально-экономические реформы.

Необходимо прекратить соучастие в войне.

Выпустить всех политзаключенных.

Обеспечить демократические преобразования и примирение в обществе.

Начать соблюдать международное право, в том числе в области труда.

Обеспечить свободу объединения, независимость профсоюзов, право на переговоры и забастовку.

Нормализовать международные отношения, чтобы иметь доступ к современным технологиям, инвестициям и высокодоходным рынкам.

Без этих шагов у Беларуси нет нормального будущего, и никакие пакистанцы тут не помогут.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com