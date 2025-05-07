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Белорус Протас забросил первую шайбу в плей-офф НХЛ в карьере

  • 7.05.2025, 9:41
Белорус Протас забросил первую шайбу в плей-офф НХЛ в карьере
Алексей Протас

Однако «Вашингтон» проиграл

Белорусский форвард Алексей Протас забросил первую шайбу в плей-офф НХЛ в своей карьере, правда, его клуб уступил на старте новой серии турнира в овертайме — 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1).

В первом матче второго раунда Кубка Стэнли «Вашингтон» дома принимал «Каролину». Счёт во втором периоде открыл белорусский форвард «Кэпиталз».   Однако этого не хватило для общей победы. В третьем периоде Логан Станковен сравнял счёт, а в овертайме Джейкоб Славен принёс победу «Каролине».

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