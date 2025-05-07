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Глава Пентагона распрядился сократить количество старших генералов на 20%

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  • 7.05.2025, 10:06
Глава Пентагона распрядился сократить количество старших генералов на 20%

Министр считает, что избыточное количество генералов приводит к политизации армии.

Министр обороны США Пит Хегсет распорядился сократить количество четырехзвездочных генералов и адмиралов в вооруженных силах по меньшей мере на 20%, сообщает CNN.

По состоянию на 2023 год, во всех вооруженных силах было 37 четырехзвездочных генералов и адмиралов.

В распоряжении Хегсет также предписано сократить на 20% количество генералов в Национальной гвардии, а также на 10% общее количество генералов и офицеров в вооруженных силах. Сейчас в вооруженных силах работают около 900 генералов и офицеров флота — имеющих одну звезду или выше.

В своей служебной записке Хегсет написал, что сокращение является «критически важным» шагом к «устранению избыточной структуры сил для оптимизации и упорядочения руководства путем сокращения избыточных должностей генералов и офицеров флота».

В марте CNN сообщал, что Пентагон рассматривает возможность значительных сокращений в высшем военном ведомстве в рамках политики администрации по сокращению федерального правительства.

Это включает потенциальное реформирование боевых командований, в частности объединение Европейского и Африканского командований.

Ранее, во время слушаний по его утверждению, Хегсет утверждал, что в армии слишком много старших генералов. Во время одного из интервью прошлым летом он высказывал мнение, что примерно треть самых высоких офицеров армии «активно причастны» к политизации армии.

В другом интервью Хегсет утверждал, что старшие офицеры в армии «играют по совершенно неправильным правилам», чтобы угодить «идеологам в Вашингтоне, округ Колумбия».

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