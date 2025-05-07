«Наслаждайся своей водкой»12
- 7.05.2025, 10:20
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Арина Соболенко записала видео и вызвала бурю возмущения фанатов.
На именитую теннисистку белорусского происхождения Арину Соболенко в очередной раз обрушилась волна критики со стороны интернет-пользователей. На этот раз поводом стало короткое видео, опубликованное спортсменкой с празднования её дня рождения, пишет «Телеграф» .
В Instagram-аккаунте белоруски появилось видео, в котором она продемонстрировала свою любимую марку текилы — мексиканскую купажированную текилу Maestro Dobel Tequila. Подпись под видео при этом гласила, что она отмечает «лучший день в году», 5 мая — национальный праздник Мексики, который ознаменовывает победу мексиканских войск в битве при Пуэбле 5 мая 1862 года. Разумеется, это не более чем шутка спортсменки — в этот день она в действительности отмечала своё 27-летие.
Несмотря на праздничный и, соответственно, выходной день, по мнению многих её подписчиков, теннисистка не должна была себе позволять расслабиться с алкоголем, ну или как минимум — не афишировать это, поскольку некоторые расценили пост как пропаганду нездорового образа жизни.
«Вы сейчас номер один. Вы должны чувствовать за собой ответственность и не поощрять употребление алкоголя. Спорт и алкоголь — слабый дуэт и к тому же худший пример для молодежи. Это разочаровывает», — написал один из подписчиков на страничке именитой теннисистки.
Пикантности ситуации придаёт тот факт, что Соболенко в настоящее время готовится к очередному турниру-тысячнику WTA. На этот раз теннисистке, которая аккурат перед своим днём рождения выиграла престижный теннисный турнир категории WTA-1000 в Мадриде, предстоит соревноваться на кортах в Риме. Благодаря тому, что белоруска лидирует в рейтинге WTA, первые матчи она пропускает и фактически соревнования для неё начнутся лишь в конце недели. Несмотря на это многие интернет-пользователи были весьма категоричны в своих высказываниях.
«Классный лидер. WTA — это те ценности, которые вы сейчас продвигаете? Поздравляю, Арина Соболенко. Ты невероятный пример для подражания для молодых спортсменов. Наслаждайся своей водкой», — написал один из пользователей в соцсети X.