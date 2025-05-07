«Наслаждайся своей водкой» 12 7.05.2025, 10:20

6,102

Арина Соболенко

Арина Соболенко записала видео и вызвала бурю возмущения фанатов.

На именитую теннисистку белорусского происхождения Арину Соболенко в очередной раз обрушилась волна критики со стороны интернет-пользователей. На этот раз поводом стало короткое видео, опубликованное спортсменкой с празднования её дня рождения, пишет «Телеграф» .

В Instagram-аккаунте белоруски появилось видео, в котором она продемонстрировала свою любимую марку текилы — мексиканскую купажированную текилу Maestro Dobel Tequila. Подпись под видео при этом гласила, что она отмечает «лучший день в году», 5 мая — национальный праздник Мексики, который ознаменовывает победу мексиканских войск в битве при Пуэбле 5 мая 1862 года. Разумеется, это не более чем шутка спортсменки — в этот день она в действительности отмечала своё 27-летие.

Несмотря на праздничный и, соответственно, выходной день, по мнению многих её подписчиков, теннисистка не должна была себе позволять расслабиться с алкоголем, ну или как минимум — не афишировать это, поскольку некоторые расценили пост как пропаганду нездорового образа жизни.

«Вы сейчас номер один. Вы должны чувствовать за собой ответственность и не поощрять употребление алкоголя. Спорт и алкоголь — слабый дуэт и к тому же худший пример для молодежи. Это разочаровывает», — написал один из подписчиков на страничке именитой теннисистки.

Пикантности ситуации придаёт тот факт, что Соболенко в настоящее время готовится к очередному турниру-тысячнику WTA. На этот раз теннисистке, которая аккурат перед своим днём рождения выиграла престижный теннисный турнир категории WTA-1000 в Мадриде, предстоит соревноваться на кортах в Риме. Благодаря тому, что белоруска лидирует в рейтинге WTA, первые матчи она пропускает и фактически соревнования для неё начнутся лишь в конце недели. Несмотря на это многие интернет-пользователи были весьма категоричны в своих высказываниях.

«Классный лидер. WTA — это те ценности, которые вы сейчас продвигаете? Поздравляю, Арина Соболенко. Ты невероятный пример для подражания для молодых спортсменов. Наслаждайся своей водкой», — написал один из пользователей в соцсети X.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com