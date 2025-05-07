У Путина есть еще три дня Алексей Голобуцкий

7.05.2025, 10:20

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Главе Кремля выгоднее продолжать войну, чем идти на мир.

Прекращения огня, судя по всему, не будет: потому что на три дня не согласны мы, а 30 дней для России, фактически, означают прекращение войны, потому что возобновить боевые действия будет очень сложно.

Однако у Путина еще есть дня три для решения. Возможно, он таким образом набивает себе цену и ждет лучшего предложения от Трампа.

Но Трамп положительно прокомментировал даже минимальный 3-дневный вариант Путина: «Это уже много, если учитывать то, с чего пришлось начать по урегулированию конфликта». То есть, несмотря на фактическое отсутствие сигналов от Путина, Трамп во всем ищет сигналов готовности к диалогу и пока не отказался от идеи «триумфатора-миротворца». И все же Трамп имеет рычаги эффективного давления на Путина.

Кроме того, Трамп не оставляет своего бизнес-подхода: постоянного, с каждым изменением, расчета «что получится дороже, что дешевле». В частности, оценивает, что ему выйдет выгоднее сейчас: пойти на условия Путина (потому что, похоже, и так проломил позиции Путина уже по максимуму на данный момент), ничего из этого не получая? Зато поссориться с Европой.

Или все же выгоднее получится продолжение войны – просто дождаться, когда сам Путин вынужден будет признать, что положительных перспектив нет. Потому что здесь еще и выгода от продажи оружия Украине (за европейские деньги и доходы от активов РФ).

Плюс тогда Америка не выпадает из глобального тренда «Россия – агрессор, эти действия не следует поощрять, чтобы не создавать прецедента». Пока Трамп, вероятно, не готов подбить сметы.

Если судить по риторике Путина и кремлевских пропагандистов, по содержанию «документального фильма» Зарубина, по увеличению расходов на «патриотическое воспитание» = милитаризацию молодежи, по появлению нарративов серии «перетерпеть», «напрячься» вместо «победим и все получим» – Путин все же, вероятно, не нашел варианта, как безболезненно выйти из войны.

Есть версии, что ему объяснил Си: мол, «для всеобщего блага» будет лучше, если Путин не договорится с Трампом, тот окончательно разойдется с ЕС и КНР в торговой войне не столкнется с единым глобальным экономическим фронтом.

Или, возможно, Путина убедили, что он все еще может принудить нас к капитуляции, возможности еще есть – поэтому лучше вернуться к вопросу перемирия где-то через полгода. Но уже с лучших позиций, с большей оккупированной территорией, более разрушенной экономикой Украины.

А есть еще социально-экономические проблемы России: как подсчитали эксперты ISW, Bild и других, большинство регионов РФ депрессивные, основной доход заметного числа семей – с заработков завербованных на «СВО», в других доступных для трудоустройства сферах заработки в несколько раз, если не на порядок, меньше. Едва ли не все гражданские отрасли деградируют – потому что подавляющее большинство ресурсов уже сосредоточено в отраслях ВПК.

Плюс криминальный аспект: если где-то полмиллиона убийц, которые привыкли пытать, грабить, насиловать и получать за это значительные деньги и статус «героев», будут демобилизованы и разъедутся по России, страну ждет волна тяжкой преступности.

Тотальная криминализация общества вплоть до потери контроля официальными структурами, если не задействовать внутренние войска. Путин прекрасно это понимает: ему и сейчас регулярно попадают на стол уголовные сводки о преступлениях солдат «СВО» в гражданской жизни.

Плюс экономический момент: а что Путин выиграет от договоренностей с Трампом, учитывая настроения Европы и противостояние Европы с Трампом? Обещанную отмену санкций? Да большинство санкций – это Европа, а не США.

Размораживание активов и возврат средств? Это так же Европа, а не США. И прямо сейчас именно из доходов от замороженных активов европейские бизнесы получают компенсацию за потерянные в России компании (национализированные РФ).

Так же финансирование Украины (чит. «финансирование восстановления оборонных возможностей Европы») частично идет именно из доходов от замороженных активов РФ. То есть, вернуть их Путину – против интересов Европы и европейских бизнесов.

И независимо от этого восемь стран ОПЕК+ договорились с июня значительно увеличить добычу нефти – то есть, согласились на снижение цены (фьючерсы уже упали, а в течение апреля эталонные марки нефти подешевели на 15%).

Учитывая, что на доходах от нефти держится значительная часть военного бюджета России, это очень неприятная новость. Трамп 5 мая этот факт тоже не обошел стороной: «Думаю, Россия, с учетом нынешних цен на нефть и их снижения... Думаю, мы в хорошем положении, чтобы достичь мирного урегулирования в Украине».

Что еще? Какие-то обещанные Трампом «совместные бизнес-проекты»? Это вопрос частных инвесторов, которые все более скептически относятся к инициативам Трампа. Плюс это заход американских капиталов на территорию китайских интересов. Си вряд ли такое одобрит.

То есть, Трамп, если действительно нуждается в завершении войны, должен позаботиться о реальных предложениях, которые позволили бы Путину минимально болезненно выйти из войны и вывести общество и производства из формата «СВО». Но Трамп этим точно не занимается – это не его проблемы.

Вот и получается, что в сегодняшних реалиях Путину выгоднее продолжать войну, чем выходить из нее. И именно к этому, к ухудшению качества жизни из-за военных расходов он уже некоторое время готовит общество.

Вывод: все же вряд ли мы увидим согласие Путина на временное прекращение огня и дальнейшую подготовку к переговорам. А пропаганда, ФСБ и армия обеспечат аргументы, почему это именно Украина не допустила перемирия.

Ну и насчет порчи Путину настроения на «параде победы»: мы имеем для этого достаточно ресурсов и подготовки. Однако по Красной площади мы все же не ударим. Потому что там будет Си – а Китай обижать не стоит. Хотя за роль «живого щита» для Путина Си, вероятно, выставит отдельный счет.

Плюс туда стянули все доступное ПВО России. Соответственно, оголили другие участки. Логика элементарная: зачем тратить драгоценные ракеты и дроны, чтобы только немного подпортить настроение, а заодно испортить взаимоотношения с Си?

Если этими же средствами в этот же момент можно ударить по оголенным участкам и нанести серьезный ущерб вражескому ВПК, уничтожить еще самолеты, склады ракет и тому подобное. Понты должны ограничиваться рациональными соображениями.

Хотя просто появление какого-то недорогого дрона хотя бы с цветной дымовой шашкой – так, чисто, чтобы обозначить присутствие и морально унизить Путина – в смету и тактику вполне могло бы вписаться.

Но Путину, конечно, ничто не помешает ударить во время нереализованного прекращения огня 8-10.05 по Украине.

Алексей Голобуцкий, «Фейсбук»

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