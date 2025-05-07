«Черная пантера» бросает вызов российской армии

«Черная пантера» бросает вызов российской армии3
- 7.05.2025, 10:25
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И, похоже, у Кремля не найдется ответа.
Пока Россия продолжает военные действия в Украине, на горизонте возникает новая угроза — южнокорейский основной боевой танк K2 «Черная пантера» (Black Panther). И стоит признать: эта «Черная пантера» — не просто танк, а технологический вызов, на который у России может не оказаться ответа, сообщает издание 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).
Скорость до 70 км/ч, композитная броня, современная цифровая система управления боем и 120-мм гладкоствольное орудие делают K2 одним из самых смертоносных танков на планете. Цена впечатляет — $8,5 млн за единицу, но эффективность оправдывает каждую копейку.
Польша — первый и крупнейший зарубежный заказчик этих машин. Уже получено 110 танков, всего будет 180. И это не просто покупка: речь идет о системной модернизации армии в свете российской агрессии. Польша не скрывает — танки нужны для сдерживания Москвы. А старые советские Т-72, замененные на K2, отправляются в Украину.
Да, введение еще одного типа танка в польскую армию усложняет логистику: на вооружении уже есть Leopard 2, Abrams и PT-91 Twardy. Но, как говорится, лучше иметь избыточную мощь, чем недостачу брони перед возможным столкновением.
Это послание для России: время старых танков прошло. K2 «Черная пантера» — символ того, что Восточная Европа делает ставку на качество, технологичность и готовность к будущей войне. И, похоже, Кремлю есть чего бояться.