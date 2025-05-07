Юрий Фельштинский: Есть три точки, на которых держится режим Лукашенко 7.05.2025, 10:34

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Юрий Фельштинский

Фото: Charter97.org

Если Путин потеряет Беларусь, он проиграет войну.

Американский историк Юрий Фельштинский считает, что освобождение Беларуси обеспечит поражение России. Такое мнение он высказал в интервью украинскому YouTube-канал «Одесса.live»:

— Если Россия теряет контроль над Беларусью, она теряет возможность наступать на Киев и вторгаться в Европу. Российский плацдарм для вторжения — эта Беларусь. Если Россия теряет контроль над Беларусью, Путин проигрывает войну.

От освобождения Крыма Путин не проиграет войну. Не знаю, насколько реален сценарий выдавливания окопавшихся российских войск из Крыма. А вот сменить режим в Беларуси можно достаточно просто.

В Беларуси есть три точки, на которых держится белорусский режим. Это два нефтеперерабатывающих завода и стратегический аэродром в Барановичах. Считаю, что по этим объектам в 2022 году Украине нужно было наносить удар. Тогда ход войны мог бы пойти иначе.

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