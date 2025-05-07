The Atlantic: Маск может получить огромную власть 5 7.05.2025, 10:34

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Доминирование Starlink будет трудно изменить.

Около шести лет назад на орбите Земли находилось менее 2000 функционирующих спутников. Но вскоре их стало гораздо больше: во время пандемии коронавируса и в последующие годы компания миллиардера Илона Маска SpaceX продолжала активно запускать спутники, пишет The Atlantic.

Поэтому Землю сейчас уже окружают более 7000 спутников его производства. Этот флот, обеспечивающий спутниковый интернет на Земле, превосходит по количеству все спутники других частных компаний и государств вместе взятых. И практически каждую неделю Маск увеличивает их число, отправляя в небо еще десятки новых спутников, пишет The Atlantic.

«Я недавно задал космическому историку Джонатану Макдауэллу, который ведет онлайн-регистр спутников Земли, вопрос: достигал ли когда-либо один человек такой власти над орбитальным пространством — и так быстро? «Это уникально», — сказал он», - пишет автор материала Росс Андерсен.

Он подчеркивает, что политические лидеры по всему миру понимают, что доминирование Starlink будет трудно изменить, потому что SpaceX обладает непревзойденной способностью производить спутники и запускать их в космос. По имеющимся данным, компания способна производить по меньшей мере четыре огромным спутника в день, а многоразовая ракета Falcon 9 может нести более 25 спутников за один запуск — все они помещаются в ее головной обтекатель.

Маск запускает эти спутники «с частотой пулемета», в то время как его конкуренты работают со «скоростью мушкета», заново собирая ракеты для каждого запуска. Именно поэтому в прошлом году SpaceX успешно вывела на орбиту 133 ракеты, из которых более 60% несли спутники Starlink.

Все коммерческие конкуренты Маска и военные всех стран вместе взятые запустили меньше ракет, чем он один. «Эти спутники будут передавать на Землю гораздо больше информации, чем те, что есть сейчас. Они обеспечат беспрецедентную степень связи для людей и устройств по всей планете. Интернет из космоса, возможно, станет основным способом человеческой коммуникации. Через него будет передаваться любая информация — в том числе самая чувствительная. И тот, кто будет контролировать этот канал, получит огромную власть над всеми нами», - подчеркнул Андерсен.

Правительство США осознавало эту проблему

У властей Соединенных Штатов есть причины избегать полной зависимости от компании Маска в вопросе доступа к спутниковому интернету. Американские военные располагают собственной орбитальной сетью спутников военного назначения, обеспечивающей защищённую связь и разведку. Но, как оказалось, и это — продукт Маска: SpaceX производит эти спутники и доставляет их на орбиту.

«Руководство Пентагона осознавало эту проблему — по крайней мере, раньше. В конце президентства Джо Байдена Космические силы США опубликовали стратегию, предписывающую избегать чрезмерной зависимости от одной компании. Но это было до того, как Министерство обороны перешло под контроль Дональда Трампа», - подчеркивает Андерсен.

В Китае тоже обеспокоены

В Народно-освободительной армии Китая, как сообщается, тоже обеспокоены растущим влиянием Маска на будущее космической связи. Несколько китайских компаний в данный момент разрабатывают собственные системы спутникового интернета. Крупнейшая из них сейчас имеет всего около 90 спутников на орбите и предоставляет услуги только в городе Шанхай.

Если этот пилотный проект окажется успешным, оператор намерен расширить сеть по всей стране и за ее пределами. Общее количество китайских спутников может резко вырасти, ведь в отличие от Европы, Китай действительно способен запускать много ракет.

Главный конкурент Starlink

Самым серьезным из всех потенциальных конкурентов Starlink считается американская компания Amazon. Хотя она только начала запускать спутники в рамках проекта Kuiper, в планах — производство нескольких тысяч, отмечает СМИ. Amazon уже разработала компактные и недорогие терминалы для пользователей на Земле, которые могут конкурировать с устройствами Маска, по размеру похожими на iPad. Если космическая компания Джеффа Безоса, Blue Origin, сможет полностью ввести в эксплуатацию свою многоразовую ракету, Amazon начнет массово выводить спутники на орбиту, как это делает SpaceX.

Разумеется, Маск не собирается ждать, пока остальная индустрия его догонит. Starlink уже доступен в более чем 100 странах, а в Нигерии и вовсе вскоре станет крупнейшим интернет-провайдером. И другие развивающиеся страны, скорее всего, сделают такую же ставку на «скачкообразное развитие» — минуя дорогостоящую прокладку кабельной инфраструктуры и переходя сразу к спутниковой связи.

«Причем не только ради интернета: недавно Маск получил разрешение от Федеральной комиссии по связи (FCC) на предоставление услуг мобильной связи через Starlink. И всё это — с помощью уже имеющихся технологий», - говорится в материале.

Если SpaceX завершит испытания своего гораздо более крупного, следующего поколения ракеты Starship в ближайшие год-два, как ожидают аналитики, Маск сможет резко расширить свой «орбитальный флот». Ранее в SpaceX заявляли, что Starship сможет выводить до 100 спутников за один запуск.

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