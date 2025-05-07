«Я стою в шоке» 4 7.05.2025, 10:45

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Пицца за 10 копеек вызвала вопросы у белоруски.

Белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором рассказала, как курьер одной сети доставок еды привез пиццу, за которую взял 10 копеек вместо 27 рублей. Комментаторы объяснили, кто оплатил заказ, пишет «Телеграф».

«Я в шоке стою … Я заказала пиццу у «Лисиццы» [«Пицца Лисицца». — прим. ред.]», — начала ролик его автор. Она рассказала, что пицца стоила 27 рублей с копейками, после заказа девушке позвонил курьер и сообщил, что он опоздает на пять минут и что нужно приготовить 10 копеек.

Вероятно, белоруска не поверила и стала ждать свою пиццу. Она привела такой свой диалог с курьером, когда он приехал:

«С вас 10 копеек», — сказал доставщик.

«В смысле 10 копеек?» — спросила девушка.

«10 копеек, и все», — ответил курьер.

Он объяснил, что при опоздании на 5 минут «мы не имеем права взять с вас больше, чем 10 копеек». «Вопрос: кто оплачивает пиццу? Курьер? Или кто?» — спросила в конце ролика его автор.

«Курьер оплачивает. В таких случаях даю наличкой без сдачи (стараюсь). Ведь условия у них иногда жуткие», — написал под роликом белоруски один комментатор.

Аналогичной информацией поделился и другой: «Курьер, но его жалко, я обычно в такой ситуации чаевые оставляю стоимостью в пиццу». «Я всегда учитываю человеческий фактор. Не знаю, как я должна хотеть пиццы, чтобы 10-15 минут не смогла дождаться. Ребята работают, не жадничайте», — посоветовала еще одна пользовательница TikTok.

Некоторые писали, что курьер в случае опоздания оплачивает только 20 или 50% стоимости. «Курьер оплачивает только 20% от стоимости пиццы. А если вы даете всю сумму, он ее забирает себе».

«Если по своей вине опоздал, то с него снимают 30%, а если по вине кухни, то не снимают», — утверждал другой комментатор.

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