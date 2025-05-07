закрыть
7 мая 2025, среда, 11:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Первый звоночек

  • Леонид Невзлин
  • 7.05.2025, 10:50
  • 1,972
Первый звоночек
Леонид Невзлин

Чего нам ждать от потенциальной ядерной сделки США и Ирана.

Решение Дональда Трампа прекратить кампанию ударов по хуситам в Йемене — это первый звоночек, по которому можно судить о том, чего нам ждать от потенциальной ядерной сделки США и Ирана.

Договоренность с хуситами достигнута при помощи того же посредника, что курирует переговоры США и Ирана — Омана — и должна восприниматься как часть более широкого процесса.

Ожидалось, что Трамп заставит Иран прекратить поддержку его прокси в регионе. Вышло наоборот: Иран (через Оман) убедил Вашингтон прекратить военное давление.

Израиль при этом совершенно исключен из уравнения. Хуситам даже не пришлось обещать, что они прекратят удары по нашей территории. Наоборот — они пообещали продолжать, но Трампа это не остановило: лишь бы не пострадали американские суда.

По этой логике, как бы Трамп не разрешил иранцам получить ядерное оружие — при условии, что нацелено оно будет на Тель-Авив, а не на Вашингтон.

Леонид Невзлин, «Фейсбук»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ситуация напоминает коллапс
Ситуация напоминает коллапс Борислав Береза
Россия готовится к длительной войне с помощью режима Лукашенко
Россия готовится к длительной войне с помощью режима Лукашенко Максим Плешко
Первый звоночек
Первый звоночек Леонид Невзлин
В Кремле растерялись
В Кремле растерялись Владислав Иноземцев