Первый звоночек Леонид Невзлин

7.05.2025, 10:50

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Леонид Невзлин

Чего нам ждать от потенциальной ядерной сделки США и Ирана.

Решение Дональда Трампа прекратить кампанию ударов по хуситам в Йемене — это первый звоночек, по которому можно судить о том, чего нам ждать от потенциальной ядерной сделки США и Ирана.

Договоренность с хуситами достигнута при помощи того же посредника, что курирует переговоры США и Ирана — Омана — и должна восприниматься как часть более широкого процесса.

Ожидалось, что Трамп заставит Иран прекратить поддержку его прокси в регионе. Вышло наоборот: Иран (через Оман) убедил Вашингтон прекратить военное давление.

Израиль при этом совершенно исключен из уравнения. Хуситам даже не пришлось обещать, что они прекратят удары по нашей территории. Наоборот — они пообещали продолжать, но Трампа это не остановило: лишь бы не пострадали американские суда.

По этой логике, как бы Трамп не разрешил иранцам получить ядерное оружие — при условии, что нацелено оно будет на Тель-Авив, а не на Вашингтон.

Леонид Невзлин, «Фейсбук»

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