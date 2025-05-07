В Беларуси переписано восемь рекордов холода
- 7.05.2025, 11:13
В Бобруйске — новый исторический минимум мая.
Восемь температурных антирекордов зафиксировано минувшей ночью на белорусских метеостанциях, свидетельствует проведенный «Позіркам» сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета.
Холоднее всего было в Бобруйске — 4,5 градуса мороза. Здесь перекрыт исторический минимум ночи и всего месяца (-4 градуса 6 мая 1999 года).
В Минске прежний антирекорд ночи продержался два года (-3,8 против -3,5 в 2023 году).
С 7 по 9 мая Белгидромет вновь прогнозирует заморозки до -5. Днем не выше 13-15 градусов тепла. Ночью 9 мая возможен мокрый снег.