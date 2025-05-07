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В Беларуси переписано восемь рекордов холода

  • 7.05.2025, 11:13
В Беларуси переписано восемь рекордов холода

В Бобруйске — новый исторический минимум мая.

Восемь температурных антирекордов зафиксировано минувшей ночью на белорусских метеостанциях, свидетельствует проведенный «Позіркам» сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета.

Холоднее всего было в Бобруйске — 4,5 градуса мороза. Здесь перекрыт исторический минимум ночи и всего месяца (-4 градуса 6 мая 1999 года).

В Минске прежний антирекорд ночи продержался два года (-3,8 против -3,5 в 2023 году).

С 7 по 9 мая Белгидромет вновь прогнозирует заморозки до -5. Днем не выше 13-15 градусов тепла. Ночью 9 мая возможен мокрый снег.

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