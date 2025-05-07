Reuters: Как мировые лидеры отреагировали на удары Индии по Пакистану 2 7.05.2025, 11:16

Фото: AFP

Призывы к сдержанности, опасения эскалации, поддержка Индии в борьбе с терроризмом.

Индия заявила, что нанесла удары по территории Пакистана в среду рано утром в ответ на недавнюю атаку на туристов в Кашмире. Пакистан сообщил о восьми погибших и заявил, что начал ответные действия, сообщает агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Вот как мировые лидеры отреагировали на очередную эскалацию между двумя ядерными державами:

Президент США Дональд Трамп

«Это прискорбно. Я только что услышал об этом. Полагаю, многие ожидали, что что-то произойдет, учитывая прошлое. Они воюют уже очень долго. Много десятилетий. Надеюсь, все скоро закончится».

Государственный секретарь США Марко Рубио:

«Я внимательно слежу за ситуацией между Индией и Пакистаном. Присоединяюсь к словам президента, высказанным сегодня ранее, о надежде на быстрое завершение конфликта, и продолжу взаимодействовать с индийским и пакистанским руководством ради мирного урегулирования».

Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша

«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен действиями индийской армии за линией контроля и на международной границе. Он призывает обе страны к максимальной военной сдержанности. Мир не может позволить себе военное столкновение между Индией и Пакистаном».

Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси

«Что касается террористического акта, произошедшего в Кашмире 22 апреля, наша страна решительно осуждает подобные действия. Мы также выражаем серьезную обеспокоенность тем, что происходящее может привести к дальнейшим ответным ударам и перерасти в полномасштабный вооруженный конфликт. Ради мира и стабильности в Южной Азии мы настоятельно призываем Индию и Пакистан к сдержанности и решению конфликта посредством диалога».

Представитель МИД Китая

«Китай с сожалением воспринимает военную операцию Индии, проведенную сегодня утром. Мы обеспокоены обострением ситуации. Призываем обе стороны действовать в интересах регионального мира и стабильности, сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и избегать действий, которые могут еще больше осложнить положение».

Посол Израиля в Индии Реувен Азар

«Израиль поддерживает право Индии на самооборону. Террористы должны знать — нет места, где можно укрыться от ответственности за их гнусные преступления против мирных граждан».

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