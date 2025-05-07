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Volvo возрождает знаменитую внедорожную модель

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  • 7.05.2025, 11:19
Volvo возрождает знаменитую внедорожную модель

XC70 кардинально изменится и станет электрифицированной.

Volvo XC70 вернется на рынок в нынешнем году. Внедорожная модель кардинально изменится и станет электрифицированной.

О новом Volvo XC70 четвертого поколения рассказали на официальном сайте шведского автопроизводителя.

Модель претерпит существенные изменения, ведь теперь это не универсал повышенной проходимости, а кроссовер. Кстати, ранее по этому же пути пошли в Subaru, превратив внедорожный универсал Outback в кроссовер. Производить авто будут в Китае.

На первых официальных фото видно, что дизайн Volvo XC70 2026 выдержан в современном стиле шведской марки. Авто очень напоминает электрокроссовер Volvo EX90.

Во внешности преобладают грани. Кроссовер Volvo XC70 получил фирменные Т-образные фары (с матричной оптикой) и фонари в задних стойках крыши.

В основе авто лежит платформа Volvo SMA. Заявлено, что новое авто будет больше и просторнее кроссовера Volvo XC60.

Для Volvo XC70 2026 готовят полностью новую электрифицированную установку. Колеса авто будут вращать электромоторы, а бензиновый двигатель будет выполнять роль генератора. Отмечается, что запас хода в чисто электрическом режиме составит примерно 200 км, также авто будет поддерживать быструю зарядку.

Напомним, что внедорожный универсал Volvo XC70 выпускался с 1997 по 2016 год. Существует три поколения этой модели.

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