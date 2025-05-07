Новый канцлер Германии Мерц раскритиковал США 3 7.05.2025, 11:24

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Фридрих Мерц

Фото: Getty Images

Глава немецкого правительства призвал Трампа «держаться подальше» от внутренней политики ФРГ.

Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) раскритиковал поддержку администрацией США немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и анонсировал разъяснительный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В интервью телеканалу ZDF вечером во вторник, 6 мая, христианский демократ Мерц посетовал, что Белый дом в настоящее время распространяет «абсурдные взгляды на Федеративную Республику Германия», и призвал США «держаться подальше» от внутренней политики ФРГ.

Мерц, в частности, напомнил о критике, которой Белой дом подверг решение Федерального ведомства по охране Конституции признать АдГ правоэкстремистской партией. «В четверг я буду разговаривать по телефону с американским президентом. Я пока лично не знаком с Трампом, но намерен говорить с ним откровенно», - сказал новый федеральный канцлер.

Мерц: США не должны вмешиваться во внутренние дела ФРГ

«Я хотел бы призвать американское правительство оставить в покое вопросы внутренней политики Германии и по возможности держаться подальше от партийно-политических оценок», - добавил он.

Фридрих Мерц также подчеркнул, что сам он «никогда не вмешивался в американскую избирательную кампанию и не вставал при этом на чью-либо сторону». По поводу поддержки Соединенными Штатами АдГ Мерц сказал: «До сих пор у меня было впечатление, что Америка умеет отличать экстремистские партии от партий политического центра».

В отличие от ряда других западных глав государств и правительств, Трамп пока не поздравил Мерца с избранием на пост федерального канцлера. В то же время поздравления поступили от Госдепартамента США. «Мы и впредь будем сотрудничать с Германией и ее новым правительством, чтобы обеспечивать безопасность Соединенных Штатов и Европы», - заявила 6 мая на брифинге в Вашингтоне представитель Госдепа Тэмми Брюс.

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