Новый канцлер Германии Мерц раскритиковал США

Новый канцлер Германии Мерц раскритиковал США3
- 7.05.2025, 11:24
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Глава немецкого правительства призвал Трампа «держаться подальше» от внутренней политики ФРГ.
Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) раскритиковал поддержку администрацией США немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и анонсировал разъяснительный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В интервью телеканалу ZDF вечером во вторник, 6 мая, христианский демократ Мерц посетовал, что Белый дом в настоящее время распространяет «абсурдные взгляды на Федеративную Республику Германия», и призвал США «держаться подальше» от внутренней политики ФРГ.
Мерц, в частности, напомнил о критике, которой Белой дом подверг решение Федерального ведомства по охране Конституции признать АдГ правоэкстремистской партией. «В четверг я буду разговаривать по телефону с американским президентом. Я пока лично не знаком с Трампом, но намерен говорить с ним откровенно», - сказал новый федеральный канцлер.
Мерц: США не должны вмешиваться во внутренние дела ФРГ
«Я хотел бы призвать американское правительство оставить в покое вопросы внутренней политики Германии и по возможности держаться подальше от партийно-политических оценок», - добавил он.
Фридрих Мерц также подчеркнул, что сам он «никогда не вмешивался в американскую избирательную кампанию и не вставал при этом на чью-либо сторону». По поводу поддержки Соединенными Штатами АдГ Мерц сказал: «До сих пор у меня было впечатление, что Америка умеет отличать экстремистские партии от партий политического центра».
В отличие от ряда других западных глав государств и правительств, Трамп пока не поздравил Мерца с избранием на пост федерального канцлера. В то же время поздравления поступили от Госдепартамента США. «Мы и впредь будем сотрудничать с Германией и ее новым правительством, чтобы обеспечивать безопасность Соединенных Штатов и Европы», - заявила 6 мая на брифинге в Вашингтоне представитель Госдепа Тэмми Брюс.