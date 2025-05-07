Белорусы массово едут в Таиланд 1 7.05.2025, 11:33

Турпоток вырос в несколько раз.

Число белорусов, выбирающих для отдыха Таиланд, с начала года увеличилось сразу в 2,5 раза, пишет Myfin.by.

Так, за первые четыре месяца 2025-го эту азиатскую страну посетили 16 125 туристов из Беларуси. Это на 151,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Ранее власти Таиланда приняли решение изменить условия въезда для всех туристов.

С 1 мая каждый иностранец должен предоставить на границе так называемую цифровую карту. В ней следует указать некоторые данные. А сделать это необходимо не позднее чем за три дня до прибытия в страну.

Человек должен указать в документе личную информацию: Ф.И.О., национальность, номер телефона, адрес электронной почты, паспортные данные и другое.

Кроме того, потребуется дать сведения о поездке: номер рейса, цель визита, адрес, где планируете остановиться в Таиланде.

Также в цифровой карте надо будет предоставить декларацию о состоянии здоровья.

А вот требования к электронным визам и визам по прилете останутся теми же.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com