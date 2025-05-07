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Белорусы массово едут в Таиланд

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  • 7.05.2025, 11:33
Белорусы массово едут в Таиланд

Турпоток вырос в несколько раз.

Число белорусов, выбирающих для отдыха Таиланд, с начала года увеличилось сразу в 2,5 раза, пишет Myfin.by.

Так, за первые четыре месяца 2025-го эту азиатскую страну посетили 16 125 туристов из Беларуси. Это на 151,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Ранее власти Таиланда приняли решение изменить условия въезда для всех туристов.

С 1 мая каждый иностранец должен предоставить на границе так называемую цифровую карту. В ней следует указать некоторые данные. А сделать это необходимо не позднее чем за три дня до прибытия в страну.

Человек должен указать в документе личную информацию: Ф.И.О., национальность, номер телефона, адрес электронной почты, паспортные данные и другое.

Кроме того, потребуется дать сведения о поездке: номер рейса, цель визита, адрес, где планируете остановиться в Таиланде.

Также в цифровой карте надо будет предоставить декларацию о состоянии здоровья.

А вот требования к электронным визам и визам по прилете останутся теми же.

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