«Этот истребитель десятилетиями держал советскую авиацию в напряжении»
- 7.05.2025, 11:40
Saab 37 Viggen стал символом шведской военной независимости и технической дерзости.
На фоне ожесточенного противостояния сверхдержав времен холодной войны, пока США и СССР мерились арсеналами, Швеция разработала один из самых передовых и, пожалуй, недооцененных боевых самолетов — Saab 37 Viggen, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org). Этот истребитель, словно призрак, никогда не участвовал в настоящих боях, но десятилетиями держал советскую авиацию в напряжении.
Созданный специально для противостояния угрозе с Востока, Viggen стал символом шведской военной независимости и технической дерзости. Это был первый в мире самолет с цифровым бортовым компьютером, взявший на себя задачи, которые ранее выполнял штурман. А его уникальная компоновка с передним горизонтальным оперением (канардами) и дельта-крылом обеспечивала маневренность, способную удивить даже пилотов МиГов.
Особое внимание заслуживает способность Viggen взлетать и садиться на шоссе длиной всего 500 метров. В условиях возможной войны с СССР, когда базы могли быть уничтожены первыми же ударами, такая мобильность превращала каждый шведский автобан в потенциальный аэродром.
Хотя Viggen не продавался за рубеж и оставался оружием только шведских ВВС, его возможности были замечены — в одном из инцидентов самолет Viggen смог зафиксировать и отслеживать SR-71 Blackbird (стратегический разведывательный самолет ВВС США), что было значительным достижением для самолета того времени..
Сегодня этот истребитель на пенсии, уступив место JAS 39 Gripen, но его техническое наследие и стратегическая философия по-прежнему актуальны. Россия, внимательно следящая за авиацией НАТО, должна помнить: нейтралитет Швеции никогда не говорил о слабости. Viggen — тому наглядное подтверждение.