Белорусские хоккеисты в третий раз за неделю обыграли россиян
- 7.05.2025, 11:42
Заключительный матч сезона белорусские и российские хоккеисты проведут 8 мая.
Сборная Беларуси по хоккею одержала очередную победу над командой «Россия-25» в рамках серии спарринговых матчей. 6 мая в Тольятти белорусы были сильнее со счетом 3:1. Хет-трик в нашей сборной записал на свой счет Виталий Пинчук, пишет «АиФ».
Ранее белорусы были сильнее россиян в рамках Qazaqstan Hockey Open 2 мая со счетом 4:2, а затем выиграли 5 мая в Тольятти со счетом 8:7 в овертайме. Заключительный матч сезона белорусские и российские хоккеисты проведут 8 мая на «Минск-Арене».