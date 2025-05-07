Белорусские хоккеисты в третий раз за неделю обыграли россиян 7.05.2025, 11:42

иллюстративное фото

Заключительный матч сезона белорусские и российские хоккеисты проведут 8 мая.

Сборная Беларуси по хоккею одержала очередную победу над командой «Россия-25» в рамках серии спарринговых матчей. 6 мая в Тольятти белорусы были сильнее со счетом 3:1. Хет-трик в нашей сборной записал на свой счет Виталий Пинчук, пишет «АиФ».

Ранее белорусы были сильнее россиян в рамках Qazaqstan Hockey Open 2 мая со счетом 4:2, а затем выиграли 5 мая в Тольятти со счетом 8:7 в овертайме. Заключительный матч сезона белорусские и российские хоккеисты проведут 8 мая на «Минск-Арене».

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