Российский ВПК под ударом: появились подробности налета дронов ВСУ 1 7.05.2025, 11:51

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БПЛА подлетали и к Москве.

В ночь на 7 мая Россию атаковали дроны. Под прицелом были объекты военно-промышленного комплекса страны-агрессора, есть информация о нескольких попаданиях, сообщает «Обозреватель».

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко отметил в Telegram, что БпЛА долетели до Мордовии и ударили по заводу оптоволоконных систем в Саранске. По данным российских СМИ и интернет-ресурсов, повреждены два объекта: «Сарансккабель»(54.225465, 45.191437) и «Сарансккабель-Оптика» (54.225151, 45.195900).

Речь идет о ключевом элементе российского ВПК в сфере современной военной связи. Предприятия изготовляют оптоволоконные кабели (в том числе для дронов на оптоволокне) и системы связи для армии России.

Завод, по словам Коваленко, очень серьезно пострадал.

«Оптоволокно – это одно из преимуществ врага на фронте за счет дронов на оптоволокне. Этот завод полностью обеспечивает российскую армию оптоволокном. Сейчас стоит вопрос возможной остановки его работы», – считает он.

Администрация Саранска 7 мая отменила занятия в детских садах, школах, колледжах и вузах.

Об активности беспилотников в Тульской области сообщал губернатор региона Дмитрий Миляев. Около 05:30 среды он писал, что средства ПВО отражали пятую атаку.

О пострадавших и повреждениях росСМИ не сообщают, но Коваленко утверждает, что было атаковано АО «Конструкторское бюро приборостроения». Оно специализируется на разработке современных систем вооружений, включая противотанковые комплексы, стрелковое оружие и боевые модули.

Также в Туле целью дронов было научно-производственное объединение «Сплав». Это производитель ракетных систем залпового огня «Град», «Смерч», «Ураган» и других.

«Предприятие имеет тесную связь с концерном «Ростех» и остается одним из приоритетных производителей оружия для российской армии», – написал Коваленко.

Известно, что дроны были сбиты на подлете к Москве. Местные власти заявляли о ликвидации девяти БпЛА.

Telegram-канал Exilenova+ утверждает, что беспилотники атаковали подмосковный военный аэродром «Кубинка», на котором базируются истребители.

Также в Exilenova+ считают, что БпЛА попал по аэродрому стратегической авиации ВСРФ 1-го класса «Шайковка» в Московской области.

Предварительно, загорелись цистерны с авиационным топливом и склад ГСМ. Это может серьезно повлиять на боеспособность расположенного там 52-го авиаполка с Ту-22М3, а также поставить под сомнение использование авиации, которая располагается там временно и планировалась для участия в параде 9 мая в Москве.

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