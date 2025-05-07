Единственный шанс 1 Гарри Каспаров

7.05.2025, 11:53

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Гарри Каспаров

Только военный разгром режима может начать политические перемены в России.

9 мая на Красной площади будет проходить парад убийц и машин для убийств. Любое присутствие на этом фашистском мероприятии — позор и открытая поддержка российских военных преступлений. Более того, это участие в исторической лжи. Так называемый «День Победы» — фиктивный праздник, фальшивка, созданная Сталиным. На самом деле война закончилась 8 мая, и все, что связано с советской интерпретацией Второй мировой, — ложь от начала и до конца.

Без американской помощи Сталин бы проиграл войну в течение первого же года. Советская армия не умела воевать, все трещало по швам. Немцы дошли бы до Урала, если бы не масштабная помощь Запада. Война, к которой готовился Сталин, была с самого начала обречена на поражение.

Любая военная победа всегда подается как достижение режима и неизбежно приводит к негативным последствиям. Только военный разгром режима может начать политические перемены в России. Это не теория — это аксиома, подтвержденная всей российской историей.

Если мы хотим перемен, мы должны сделать все возможное, чтобы Украина победила. Тотальный разгром путинской армии — наш единственный шанс. Может быть, он уже упущен, может быть, мы опоздали. Но пока этот режим не будет военным образом разгромлен, пока это не дойдет до умов тех, кто сегодня визжит от радости, кто смеется и живет войной как частью обыденности, — ничего не изменится. Украинский флаг в Севастополе — это наш единственный шанс на сдвиг в массовом сознании. Другого шанса не существует.

Гарри Каспаров, «Фейсбук»

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