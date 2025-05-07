Банки вводят новшества по займам
- 7.05.2025, 12:10
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Некоторые затронут тех, кто хочет в кредит купить автомобиль.
У некоторых банков появились новшества по займам. У одних сократился срок кредитования, а другие пересмотрели по ним процентные ставки, пишет «Зеркало».
«Банк БелВЭБ» ввел изменения для кредита «На потребительские нужды». Так, максимальный срок, на который можно получить этот заем, увеличился с 36 до 60 месяцев.
«Сбер Банк» снизил ставки по кредиту «Купи со Сбер Банком! (на товары отечественного производства)». Они «усохли» на 0,1 процентного пункта для варианта с грейс-периодом (до 17,9% годовых), и на 0,2 процентного пункта без такого льготного периода по ставкам (до 17,8%).
«БНБ-Банк» по займам «На покупку нового автомобиля», «На покупку автомобиля у партнеров» и «На покупку автомобиля у партнеров без залога» сократил предельный срок, на который их можно получить. Если раньше он составлял 10 лет, то теперь — 7.
У «Нео Банк Азия» максимальная сумма по потребительскому кредиту «Большие возможности» сократилась с 50 до 20 тыс. рублей. По займу «Покупай свое» ставка выросла на 0,5 процентного пункта — до 18% годовых.