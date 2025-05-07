В десятках городов России отключили интернет 5 7.05.2025, 12:17

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Интернет «почти полностью» отключили власти Мордовии и Саранска.

На фоне массированных атак украинских беспилотников в десятках населенных пунктов России в центральных регионах продолжаются перебои в работе интернета. Baza сообщила, что речь идет по меньшей мере о 30 городах и поселках в Ярославской, Тверской, Московской, Нижегородской, Тульской, Ленинградской, Калужской и Курской областях, а также в Санкт-Петербурге и Москве, где отключения интернета начались еще в понедельник из-за репетиции парада Победы, пишет The Moscow Times.

Кроме того, интернет «почти полностью» отключили власти Мордовии и Саранска — из-за ночной атаки дронов ВСУ на предприятие «Оптиковолоконные системы», Саранский механический завод и завод «Сарансккабель-Оптика». Astra пишет со ссылкой на читателей, что доступа к интернету нет также во Владимирской области, Воронеже, Орле и Таганроге.

Мобильный интернет ночью пропал, кроме упомянутых городов, также в Курске, по данным Mash. В населенных пунктах, в которых объявляли опасность беспилотников, перестали работать терминалы оплаты, валидаторы в общественном транспорте, электронные табло, банкоматы и сервисы доставки. Причем во многих городах проблемы с интернетом начались еще днем 6 мая, а к вечеру соединение пропало вовсе, пишет канал.

Утром в среду о массовых сбоях сообщили и жители Подмосковья, а также столицы РФ. В ряде районов не работают банкоматы, в некоторых магазинах перестали принимать оплату картой, помимо этого, наблюдаются проблемы с доставкой продуктов. Людям рассылают сообщения с уведомлением о возможных перебоях интернета в период с 7 по 9 мая.

«РИА Новости» подтвердило информацию о недоступности ряда сервисов для москвичей. По данным агентства, о сбоях в работе мобильного интернета и связи клиентов оповещают операторы связи, приложения такси и банков, а также сервисы доставки еды и магазины одежды. Они отмечают, что неудобства продлятся до 9 мая.

Речь идет о ресурсах «Яндекса», «Билайне», МТС, онлайн-кинотеатре IVI, Сбербанке, «Самокате» и других сервисах. Lamoda предупредила, что 7–9 мая в Москве ожидаются ограничения курьерской доставки, «ВкусВилл» сообщил об приостановке на праздничные экспресс-доставки продуктов и оплаты картой курьеру. Мосгортранс рекомендует пассажирам общественного транспорта пополнить карту «Тройка» до наступления праздничных дней. По информации Дептранса, с 7 по 9 мая в столице также будут введены ограничения на движение и парковку такси, каршеринга, электросамокатов и велосипедов.

Накануне об отключении интернета из-за налетов БПЛА сообщали жители Тульской и Курской областей. С перебоями столкнулись абоненты всех основных операторов — МТС, «Билайна», «Мегафона» и Т2. Как пояснил глава «Общества защиты интернета» Михаила Климарева, ВСУ устанавливают на свои дроны модемы с российскими сим-картами. В пути дрон подключается к станциям мобильной связи для корректировки полета и передачи через интернет разведданных. По замыслу властей, блокировка мобильного интернета мешает работе вражеских дронов, отмечает эксперт.

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