Президент Гарварда прокомментировал конфликт с Трампом 7.05.2025, 12:26

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Противостояние между университетом и администрацией президента США продолжается.

Президент Гарварда Алан Гарбер прокомментировал роль университета в противостоянии администрации Трампа с высшим образованием, отметив, что определенное общее понимание существует относительно самих проблем, но не относительно путей их решения.

«Это не так, что я сам решил вступить в борьбу — скорее борьба пришла ко мне», — сказал Гарбер газете The Wall Street Journal после того, как администрация Трампа приостановила финансирование на миллиарды долларов.

Борьба началась после того, как Гарвард заявил, что не подчинится требованиям федерального правительства изменить политику приема и найма на работу, а также ликвидировать программы разнообразия, равенства и инклюзивности.

«Дело не в том, что я не согласен с целью, например, увеличения идеологического разнообразия в кампусе. Дело в средствах ее достижения», — сообщил Гарбер главному редактору издания.

Гарбер заявил, что Гарвард будет внедрять новую политику борьбы с антисемитизмом и исламофобией, а также разрабатывать новые программы, которые будут поощрять тех, кто не согласен друг с другом, открыто говорить о своих разногласиях.

Одним из ключевых моментов критики со стороны администрации является опрос, который показал, что подавляющее большинство преподавателей Гарварда имеют либеральные или прогрессивные взгляды, и только три процента идентифицируют себя как консерваторы.

«Единственное, что я могу вам сказать, это то, что в нашей политике найма или в нашей политике пребывания в должности нет ничего преднамеренного. Думаю, есть определенные отрасли, в которых люди с более либеральными или левыми взглядами чувствуют себя более желанными. Возможно, у нас действительно меньше консерваторов, чем должно быть», — добавил Гарбер.

Напомним, что у Трампа заморозили финансирование Гарварда из-за отказа бороться с антисемитизмом. Речь идет о 2,2 миллиарда долларов. Впоследствии университет подал в суд на администрацию Трампа, обвинив ее в попытках давления из-за сокращения финансирования исследований на более чем 3 миллиарда долларов.

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