Египтолог расшифровал тайное послание Рамзеса II на Луксорском обелиске в Париже 1 7.05.2025, 12:29

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иллюстративное фото

Фараон адресовал его только элите.

Французский египтолог Жан-Гийом Олетт-Пеллетье утверждает, что смог расшифровать семь криптоиероглифов, обнаруженных им на Луксорском обелиске — древнеегипетском монументе, вот уже почти 200 лет стоящем в центре парижской площади Согласия.

Покрытый иероглифами гранитный обелиск высотой 23 метра был создан около 3300 лет тому назад, при фараоне Рамзесе II, и вплоть до 1832 года, вместе с другим таким же обелиском, украшал вход в Луксорский храм на берегу Нила. Когда османский правитель Египта Мохаммед Али подарил оба обелиска Франции, один из них был доставлен в Париж, и в октябре 1836 года воздвигнут посреди площади Согласия.

В преддверии летних Олимпийских игр 2024 года Луксорский обелиск был обнесен лесами, и Олетт-Пеллетье получил разрешение парижской мэрии подробнее изучить памятник.

В результате, как сообщает Artnet, ученый обнаружил на обелиске семь так называемых криптоиероглифов — секретных посланий, распознать и понять значение которых могла только интеллектуальная и аристократическая элита Древнего Египта.

По словам Олетт-Пеллетье, цель сообщений на обелиске — напомнить элите, что Рамзес был избран богами и ведет свое происхождение от бога Амона-Ра и богини Маат. Дело в том, что Рамзес взошел на трон сравнительно поздно, в возрасте 25 лет, после смерти своего отца, фараона Сети, то есть не родился царем. Поэтому в начале своего правления Рамзес использовал обелиск в качестве инструмента пропаганды, чтобы укрепить свое превосходство и подтвердить свою божественную природу.

Так, каждый год древнеегипетская знать на лодках прибывала по Нилу в Луксорский храм на праздник Опет, который был связан с обновлением власти фараона и празднованием плодородия земли. На вершине обелиска, обращенной к Нилу, Рамзес изображен приносящим подношение Амону-Ра. На его голове корона, символизирующая союз Нижнего и Верхнего Египта, которая отличается от тех, которые изображены на нем на других трех сторонах обелиска.

Это деталь могли увидеть только люди, приближающиеся к храму на лодке.

«Учитывая угол обзора, знать должна была видеть это тайное сообщение и думать: царь подтверждает себя как воплощение бога, которого нельзя свергнуть», — объяснил Олетт-Пеллетье.

«Это была пропаганда, нацеленная на очень высокую интеллектуальную элиту».

Другое закодированное сообщение размещено на стороне обелиска, обращенной к пустыне. Здесь корона Рамзеса содержит бычьи рога, означающие божественную силу, которая в сочетании с указанием на жертвенный стол предписывает зрителю приносить подношения богам, чтобы умилостивить их.

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